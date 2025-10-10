0
Ecuador vs. Estados Unidos EN DIRECTO, transmisión del amistoso
Perú perdió 2-1 contra Chile

Erick Osores y su fuerte comentario tras el autogol de Perú ante Chile en la última: "Una..."

El comentarista Erick Osores se pronunció en pleno partido tras el autogol de Matías Lazo que provocó la derrota de Perú ante Chile.

Erickson Acuña
Erick Osores reaccionó durante el partido de Perú vs Chile.
Erick Osores reaccionó durante el partido de Perú vs Chile. | Composición: Líbero
Las selecciones de Perú y Chile se enfrentaron en una interesante partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, dejando a la Blanquirroja con una derrota sobre el final del partido. Ante ello, el comentarista deportivo Erick Osores se pronunció.

Y es que el gol del triunfo de ‘La Roja’ llegó en la última jugada del encuentro cuando se jugaban los descuentos, luego de haber tenido un compromiso aceptable durante los 90 minutos. El tanto de Maximiliano Gutiérrez llegó en complicidad del peruano Matías Lazo, quien en su intento de rechazar terminó empujando el balón en propia portería.

¿Qué dijo Erick Osores tras la derrota de Perú ante Chile?

“Bueno, una lástima que el final, cuando Perú creo que había hecho el trabajo para no irse en derrota para nada, esta jugada en donde hay dos sobre uno, y si halagamos la jugada de (César) Inga, pues esta jugada también tuvo algo de eso”, dijo Erick Osores mientras la televisión mostraba la repetición de dicho gol.

De esta manera, la selección de Manuel Barreto inició esta nueva etapa con derrota, dejando algunas buenas impresiones, sobre todo del primer tiempo donde se dio el tanto de la Blanquirroja tras una gran definición del lateral de Universitario de Deportes, César Inga.

Próximo partido de la selección peruana en 2025

Tras la derrota ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la selección peruana volverá a enfrentar a la 'Roja' en partido amistoso y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

