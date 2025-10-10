0
EN VIVO
Ecuador vs. Estados Unidos EN DIRECTO, transmisión del amistoso
¡LO ÚLTIMO!
Perú perdió 2-1 contra Chile
Ben Brereton anotó el tanto del empate de Chile ante la selección peruana. | Composición Líbero

De un lateral: Ben Brereton pisó el área y anotó el empate de Chile ante Perú - VIDEO

Chile encontró el empate ante Perú a los 63 minutos por medio de Ben Brereton, quien tras un centro de Vicente Pizarro por izquierda, la mandó a guardar sin oposición.

Mauricio Ubillus
Te puede interesar

  1. Chile ganó 2-1 a Perú gracias al autogol de Matías Lazo en la última jugada del partido