Alineaciones Perú vs. Chile: El renovado once de Barreto para quedarse con el Clásico del Pacifico

La selección peruana, con Manuel Barreto como entrenador interino, llegará al estadio Bicentenario de La Florida para enfrentar a Chile en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'. Si bien en el duelo no estarán en juego los tres puntos, la bicolor quiere dar la oportunidad a sus jóvenes talentos y así ampliar su universo de jugadores para el próximo proceso eliminatorio.

Posible alineación de Perú

Diego Enríquez; César Inga, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Matías Lazo; Jesús Castillo, Erick Noriega; Maxloren Castro, Jairo Concha, Joao Grimaldo y Luis Ramos.

Gustavo Peralta informó el once que presentará Perú en su duelo amistoso contra Chile. El sistema de juego será el 4-3-3-1, donde la bicolor buscará tener el balón como su principal arma para llevar peligro al arco chileno.

Perú se alista para enfrentar a Chile

La preocupación radica porque Álex Valera sigue con molestías físicas. El comando técnico no arriesgará al delantero de Universitario, si se recupera, tendrá minutos en el Clásico del Pacífico.

Otro jugador que mostró molestias físicas es Anderson Santamaría. El central está atravesando un gran momento deportivo en Universitario, pero en la última práctica se sintió y Manuel Barreto no lo quiere sobre exigir. Se espera que pueda tener minutos en compromiso.

Marcos López está sentido y desde la FPF creen que no llegará al partido contra Chile. A pesar de ello, el jugador de Copenhague pidió viajar con el grupo y estar con sus compañeros.

Posible alineación de Chile

Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz

Al igual que Perú, Chile también quiere dar la oportunidad a sus jóvenes talentos y así realizar el recambio generacional. Sebastián Miranda será el DT de la 'Roja' de manera interina, porque Nicolás Córdova estuvo con la Sub 20 en el Mundial de la categoría.

Ben Bereton Díaz es la principal figura de la 'Roja'. Será titular y la esperanza de los hinchas chilenos recaen sobre él. Transcendió que utilizarán el esquema de 4-3-3.