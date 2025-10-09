0

¿Dónde ver Perú vs. Chile EN VIVO? Canal que transmite partido internacional

Revisa en qué canales se encargarán de la transmisión EN VIVO del partido amistoso entre Perú vs. Chile en Santiago por la fecha FIFA de octubre.

Mauricio Ubillus
Conoce en qué canales se podrá ver el partido amistoso entre Perú vs. Chile.
Conoce en qué canales se podrá ver el partido amistoso entre Perú vs. Chile. | Composición Líbero
COMPARTIR

¡La Bicolor vuelve al ruedo! Este viernes 10 de octubre, Perú vs. Chile se ven las caras en el Estadio Bicentenario de La Florida en el marco del partido amistoso internacional por fecha FIFA, a partir de las 18:00 horas. La Bicolor, bajo el mando de Manuel Barreto, buscará lograr una victoria con muchos nombres nuevos, por lo que aquí te detallamos dónde podrás ver el cotejo.

Un jugador que llegó del extranjero vino con molestias y preocupa a Manuel Barreto previo al Perú vs. Chile.

PUEDES VER: ¡Entre algodones! Figura de Perú llegó sentido del extranjero y es duda para amistoso con Chile

¿Qué canal transmite Perú vs. Chile EN VIVO?

El encuentro entre el combinado nacional y la 'Roja' será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Movistar Deportes (cable), América Televisión y ATV (señal abierta) en territorio peruano. Además, ESPN Premium y Disney Plus pasarán todas las incidencias en el país sureño.

¿Cómo ver Perú vs. Chile EN VIVO a través de Movistar Deportes, América TV y ATV?

A continuación, te damos a conocer los canales en los que podrás seguir de cerca la contienda entre Perú vs. Chile EN VIVO en todo el territorio patrio, ya sea a través de la señal abierta como por los diferentes cable operadores que existen en el país.

Perú vs. ChileSeñal abiertaMovistar TVDIRECTVClaro TV
Movistar Deportes-Canales 3 y 703 HD--
América Televisióncanal 4.1 TDTcanales 4 y 704 HDcanales 194 y 1194 HDcanales 4 y 504 HD
ATVcanal 9.1 TDTcanales 9 y 709 HDcanales 199 y 1199 HDcanales 9 y 509 HD

¿Cómo ver Perú vs. Chile EN VIVO vía streaming?

Si no tienes un televisor para seguir de cerca el compromiso amistoso entre Perú vs. Chile, es preciso señalar que también lo podrás disfrutar EN DIRECTO vía streaming a través de las aplicaciones Movistar TV App y América TV Go, ya sea mediante un dispositivo móvil o una computadora.

¿Cómo llega la selección peruana?

La selección peruana quiere lavarse la cara tras no poder clasificar al Mundial 2026 quedando en noveno lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 12 puntos. Con Manuel Barreto como DT interino y con algunas caras nuevas, el 'Equipo de Todos' intentará hacer algo que no puede desde 1985, ganar un 'Clásico del Pacífico' en tierras chilenas.

Para desgracia del comando técnico, tres jugadores presentan molestias físicas: Marcos López, Anderson Santamaría y Álex Valera; quienes están en duda para arrancar como titulares. Además, Kevin Quevedo pidió su desconvocatoria debido a problemas personales.

¿Cómo llega Chile?

Chile quiere olvidarse de su nefasta Clasificatoria mundialista, en la que terminó en el último lugar con 11 unidades, y también lo hará con un entrenador interino. Bajo el mando de Sebastián Miranda, la 'Roja' intentará volver a ganar un encuentro después de ocho meses con jugadores que vienen destacando en sus equipos como Ben Brereton y Javier Altamirano. Por su parte, Iván Román será baja por lesión y Lucas Assadi está en duda al presentar un fuerte cuadro febril.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Alianza Lima definió el futuro de Guillermo Viscarra y confirmó también su partida: "MLS"

  2. Jugador de Juan Pablo II es convocado de última hora a la selección peruana para enfrentar a Chile

  3. Gimnasia de Argentina acaba de ficharlo y sueña con jugar en la selección peruana: "Un orgullo"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano