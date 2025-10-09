- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
¿Dónde ver Perú vs. Chile EN VIVO? Canal que transmite partido internacional
Revisa en qué canales se encargarán de la transmisión EN VIVO del partido amistoso entre Perú vs. Chile en Santiago por la fecha FIFA de octubre.
¡La Bicolor vuelve al ruedo! Este viernes 10 de octubre, Perú vs. Chile se ven las caras en el Estadio Bicentenario de La Florida en el marco del partido amistoso internacional por fecha FIFA, a partir de las 18:00 horas. La Bicolor, bajo el mando de Manuel Barreto, buscará lograr una victoria con muchos nombres nuevos, por lo que aquí te detallamos dónde podrás ver el cotejo.
PUEDES VER: ¡Entre algodones! Figura de Perú llegó sentido del extranjero y es duda para amistoso con Chile
¿Qué canal transmite Perú vs. Chile EN VIVO?
El encuentro entre el combinado nacional y la 'Roja' será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Movistar Deportes (cable), América Televisión y ATV (señal abierta) en territorio peruano. Además, ESPN Premium y Disney Plus pasarán todas las incidencias en el país sureño.
¿Cómo ver Perú vs. Chile EN VIVO a través de Movistar Deportes, América TV y ATV?
A continuación, te damos a conocer los canales en los que podrás seguir de cerca la contienda entre Perú vs. Chile EN VIVO en todo el territorio patrio, ya sea a través de la señal abierta como por los diferentes cable operadores que existen en el país.
|Perú vs. Chile
|Señal abierta
|Movistar TV
|DIRECTV
|Claro TV
|Movistar Deportes
|-
|Canales 3 y 703 HD
|-
|-
|América Televisión
|canal 4.1 TDT
|canales 4 y 704 HD
|canales 194 y 1194 HD
|canales 4 y 504 HD
|ATV
|canal 9.1 TDT
|canales 9 y 709 HD
|canales 199 y 1199 HD
|canales 9 y 509 HD
¿Cómo ver Perú vs. Chile EN VIVO vía streaming?
Si no tienes un televisor para seguir de cerca el compromiso amistoso entre Perú vs. Chile, es preciso señalar que también lo podrás disfrutar EN DIRECTO vía streaming a través de las aplicaciones Movistar TV App y América TV Go, ya sea mediante un dispositivo móvil o una computadora.
¿Cómo llega la selección peruana?
La selección peruana quiere lavarse la cara tras no poder clasificar al Mundial 2026 quedando en noveno lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 12 puntos. Con Manuel Barreto como DT interino y con algunas caras nuevas, el 'Equipo de Todos' intentará hacer algo que no puede desde 1985, ganar un 'Clásico del Pacífico' en tierras chilenas.
Para desgracia del comando técnico, tres jugadores presentan molestias físicas: Marcos López, Anderson Santamaría y Álex Valera; quienes están en duda para arrancar como titulares. Además, Kevin Quevedo pidió su desconvocatoria debido a problemas personales.
¿Cómo llega Chile?
Chile quiere olvidarse de su nefasta Clasificatoria mundialista, en la que terminó en el último lugar con 11 unidades, y también lo hará con un entrenador interino. Bajo el mando de Sebastián Miranda, la 'Roja' intentará volver a ganar un encuentro después de ocho meses con jugadores que vienen destacando en sus equipos como Ben Brereton y Javier Altamirano. Por su parte, Iván Román será baja por lesión y Lucas Assadi está en duda al presentar un fuerte cuadro febril.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50