Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso de fecha FIFA

Desde el Q2 Stadium de Austin, Texas, Estados Unidos, no puedes perderte el partido entre las selecciones de Ecuador vs. Estados Unidos por un partido amistoso internacional de fecha FIFA, este viernes 10 de octubre desde las 19.30 horas de Perú. A continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes de este encuentro entre dos equipos ya clasificados a la Copa del Mundo 2026, que precisamente se realizará en Norteamérica.

La 'Tri' tendrá su primer duelo luego de haber culminado las Eliminatorias Conmebol con un triunfo 1-0 sobre Argentina en condición de local, por lo que servirá para analizar cómo se encuentra el plantel a un año del Mundial. Por su parte, EEUU viene de disputar dos cotejos amistosos en el pasado mes de septiembre, en los que cayó 2-0 ante Corea del Sur y venció 2-0 a Japón, aunque ahora se enfrentarán al segundo mejor país de toda Sudamérica, según la clasificación del proceso clasificatorio.

Ecuador sostendrá cuatro amistosos internacionales entre octubre y noviembre.

Mauricio Pochettino habló sobre Ecuador

En la previa del partido, el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, se refirió a la selección de Ecuador y no dudó en soltar varios elogios. "Ecuador va a ser un rival difícil. Si tu eres segundo en una clasificación es porque estas haciendo algo bien y porque tienes muy buenos jugadores. La pregunta es: después de clasificar, es ver primero los convocados, y si ellos van a tratar de probar a distintos jugadores", precisó el entrenador argentino.

"Sebastián (Beccacece) tratará de darles (oportunidades) y es normal. Dar a los jugadores la posibilidad en un amistoso tratar de jugar, solo en caso de que eventualmente un problema surja", agregó el ex París Saint Germain, quien apunta a disputar su primera Copa del Mundo con la escuadra norteamericana y quiere llegar lo más lejos posible.

Ecuador vs. Estados Unidos: horarios

Te dejamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 18.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas

Venezuela y Bolivia: 20.30 horas

Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil: 21.30 horas

Estados Unidos (Washinton DC y Nueva York): 21.30 horas

Estados Unidos (Chicago): 19.30 horas

Estados Unidos (Los Ángeles): 17.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Estados Unidos?

La transmisión del partido amistoso por fecha FIFA en Estados Unidos podrá verse mediante fuboTV, UNIVERSO, Peacock, Telemundo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max, TNT Sports; mientras que en Ecuador podrás seguir el compromiso vía El Canal del Fútbol. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al momento.

Ecuador vs. Estados Unidos: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez.; Alan Franco, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Angelo Preciado, Pedro Vite, Nilson Angulo; Ángelo Preciado, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Estados Unidos: Matt Freese; Tristan Blackmon, Chris Richards, Tim Ream; Alex Freeman, Tyler Adams, Cristian Roldán, Maximilian Arfsten; Alejandro Zendejas, Florian Bolagun y Christian Pulisic.

Ecuador vs. Estados Unidos: historial

Ambas selecciones se han enfrentado en 15 oportunidades, aunque solo dos fueron oficiales (Copa América) y ahí se reparten un triunfo cada uno. En general, la estadística está sumamente igualada porque Ecuador se llevó 5 victorias, Estados Unidos ganó 5 veces, y terminaron empatados en otras 5 ocasiones.

¿En qué estadio juega Ecuador vs. Estados Unidos?

El partido entre Ecuador vs. Estados Unidos se llevará a cabo en el Q2 Stadium, originalmente Austin FC Stadium, que está situado en la sección North Burnet de la ciudad de Austin, Texas. Este recinto deportivo es donde el equipo Austin FC de la Major League Soccer ejerce localía y tiene un capacidad para albergar hasta 20,500 espectadores en sus tribunas.