¿A qué hora juega Ecuador vs Estados Unidos y en qué canal transmiten el partido amistoso?

Momento de vivir un partidazo entre Ecuador vs Estados Unidos por un amistoso internacional de fecha FIFA. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Q2 Stadium de Austin, Texas, USA; en el que ambas escuadras mostrarán lo mejor que tienen con miras a su presentación en la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo juega Ecuador vs Estados Unidos?

Este partido amistoso entre Ecuador vs Estados Unidos se juega el viernes 10 de octubre en el Q2 Stadium de Austin, Texas, USA. Ambos elencos consiguieron el boleto al Mundial 2026, por lo que estos 90 minutos servirán de preparación para lo que será el certamen de la FIFA.

¿A qué hora juega Ecuador vs Estados Unidos?

El compromiso de fecha FIFA entre las selecciones de Ecuador y Estados Unidos inicia a partir de las 19:30 horas de Perú y Quito (00:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Venezuela, Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21:30 horas

Amistosos de Ecuador con miras al Mundial 2026.

¿Dónde ver Ecuador vs Estados Unidos?

El partido entre Ecuador vs Estados Unidos se verá por la señal en vivo de El Canal de Fútbol y Teleamazonas para todo el territorio ecuatoriano. De igual manera, damos a conocer la lista de canales oficiales en el que podrás sintonizar estos emocionantes 90 minutos en Austin, Texas, USA.

Canales de transmisión para ver Ecuador vs Estados Unidos

Estos son los canales por país que cuentan con los derechos de transmisión para ver el amistoso entre Ecuador y Estados Unidos: