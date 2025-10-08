Canal confirmado para ver Bolivia vs Jordania por amistoso con miras al repechaje mundialista

Momento de ver un partido de alto nivel entre Bolivia vs Jordania por un amistoso internacional de fecha FIFA. El equipo sudamericano se alista para lo que será su partido de repechaje en marzo del 2026, mientras que el conjunto asiático logró su pase a la Copa del Mundo y busca tener rodaje continental previo al torneo FIFA.

¿Dónde ver Bolivia vs Jordania?

El partido entre Bolivia vs Jordania por amistoso internacional se verá por la señal en vivo de Unitel HD, Tuves, AXS y Fútbol Canal para todo el territorio boliviano. Estos canales oficiales fueron confirmados por la misma Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para el gusto de los aficionados.

Canales de transmisión para ver Bolivia vs Jordania

Estos son los canales de transmisión que tendrán los derechos televisivos para ver los 90 minutos de este encuentro a jugarse en el Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion de Turquía:

Bolivia : Unitel HD, Tuves, AXS y Fútbol Canal

: Unitel HD, Tuves, AXS y Fútbol Canal Jordania: Jordan TV Sport

Bolivia y Jordania juegan en un amistoso internacional.

¿Cómo llegan Bolivia y Jordania?

La selección boliviana logró agónicamente su acceso al repechaje mundialista tras vencer a Brasil por la mínima diferencia en El Alto. Ahora, la euforia se ha apaciguado en estas semanas al ver que el equipo necesita elevar su nivel para lo que serán los compromisos en marzo del 2026. El objetivo aún no está consumado, por lo que los dirigidos por Óscar Villegas se mentalizan en encontrar el sistema propicio para volver a una Copa del Mundo.

Por el lado de Jordania, quedó entre los dos primeros de su grupo de las Eliminatorias asiáticas para conseguir el boleto directo al Mundial 2026. Sus últimos encuentros de septiembre fueron amistosos internacionales ante Rusia y República Dominicana, en el empató sin goles y ganó 3-0, respectivamente.