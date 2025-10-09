¿A qué hora juega Bolivia vs Jordania y dónde ver EN VIVO partido por amistoso internacional?

Bolivia vs Jordania se enfrentan este viernes 10 de octubre en un amistoso internacional por la fecha FIFA de octubre. La 'Verde' comienza su preparación rumbo al repechaje y se medirá ante una selección ya clasificada a la Copa del Mundo 2026, por lo que será uno de los partidos más destacados de esta semana.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Jordania?

A continuación, te revelamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle del partido entre Bolivia vs Jordania correspondiente por un amistoso internacional en esta fecha FIFA de octubre:

Perú, Ecuador y Colombia: 11:00 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 1:00 p.m.

México y Centroamérica: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 12:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Bolivia vs Jordania EN VIVO?

De acuerdo con lo informado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) el encuentro entre Bolivia vs Jordania podrá ser sintonizado EN VIVO ONLINE mediante la señala de Unitel HD, Tuves, AXS y Fútbol Canal para todo el territorio boliviano. Mientras que la transmisión en Jordania estará a cargo de Jordan TV Sport.

¿Cuándo juegan Bolivia vs Jordania?

El amistoso internacional entre Bolivia vs Jordania está programado para disputarse este viernes 10 de octubre en el estadio Recep Tayyip Erdogan de Estambul, Turquía. Este enfrenamiento iniciará los preparativos del cuadro altiplánico para afrontar el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Bolivia vs Jordania: antesala del amistoso internacional

La selección boliviana llega en un gran momento a este enfrentamiento tras haber logrado una agónica victoria por 1-0 ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, con ese resultado consiguieron su objetivo de alcanzar el cupo al repecha mundialista.

Bolivia buscará mejorar su rendimiento en sus preparativos para el repechaje mundialista.

Sin embargo, los comandados por el DT Óscar Villegas ahora deben prepararse de la mejor manera para poder afrontar estos compromisos y mejorar su rendimiento fuera de su estadio en El Alto, ya que no han obtenido los mejores resultados en el llano.

Por su parte, Jordania finalizó entre los dos primeros lugares de su grupo en las Eliminatorias asiáticas, asegurando así su clasificación directa al Mundial 2026. En sus últimos amistosos internacionales disputados en septiembre, igualó sin goles ante Rusia y venció 3-0 a República Dominicana.