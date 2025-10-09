- Hoy:
Bolivia vs Jordania EN VIVO por Unitel, Tuves y AXS: a qué hora juega, dónde ver amistoso y pronóstico
Desde Turquía, las selecciones de Bolivia y Jordania afrontan un amistoso internacional en Europa con miras al repechaje mundialista 2026.
Momento de un partido único en este fecha FIFA entre las escuadras de Bolivia y Jordania desde el Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion de Turquía. Dicho cotejo se llevará a cabo este viernes 10 de octubre a partir de las 11:00 hora peruana (12:00 horas de La Paz) con la transmisión oficial de Unitel HD, Tuves, AXS y Fútbol Canal.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Bolivia vs Jordania por amistoso con miras al repechaje mundialista
La selección boliviana viene de conseguir una importante victoria sobre Brasil en El Alto, lo que valió para ubicarse en zona de repechaje para sostener la ilusión hacia la Copa del Mundo. El equipo de Óscar Villegas no ha tenido novedades en cuanto a su convocatoria, por lo que sigue el mismo plantel que logró la hazaña en las Eliminatorias.
La gran figura de 'La Verde' es Miguelito Terceros, quien es el máximo goleador del equipo en partidos fundamentales de esta campaña. Ahora, es titular indiscutible para Villegas, quien espera ir armando un once definitivo para pelear el repechaje mundialista en el mes de marzo.
Por el lado de Jordania, es una de las selecciones que anticipó su clasificación a la Copa del Mundo como uno de los países de Asia. Sabe que tendrá mucha competencia en dicho certamen FIFA, por lo que ahora enfrentará a un rival sudamericano que lo pondrá a prueba al verse necesitado de experiencia para afrontar el repechaje.
Bolivia anuncia su partido ante Jordania en Turquía.
¿Cuándo juega Bolivia vs Jordania?
El partido entre Bolivia vs Jordania se juega este viernes 10 de octubre en el Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion de Turquía. La escuadra de La Verde se alista para lo que será el repechaje mundialista en el mes de marzo, mientras que el conjunto asiático se prepara para su estreno en el Mundial 2026.
¿A qué hora juega Bolivia vs Jordania?
Los combinados de Bolivia y Jordania afrontarán este vibrante encuentro desde las 11:00 hora peruana (12:00 horas de La Paz). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 10:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 11:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 12:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 13:00 horas
Bolivia y Jordania juegan en un amistoso internacional.
¿Dónde ver Bolivia vs Jordania?
Bolivia vs Jordania se verá por la señal en vivo de Unitel HD, Tuves, AXS y Fútbol Canal para todo el territorio boliviano. Es preciso indicar, que estos canales oficiales fueron confirmados por la misma Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
Bolivia vs Jordania: pronóstico, cuotas y apuestas
Sobre el papel, el partido entre Bolivia y Jordania se torna parejo para las casas de las apuestas, por lo que te damos a conocer las cuotas que brindan cada uno de ellos a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|BOLIVIA
|EMPATE
|JORDANIA
|Betano
|2.52
|3.20
|2.50
|Bet365
|2.50
|3.20
|2.50
|1XBet
|2.75
|3.40
|2.76
|Doradobet
|2.54
|3.14
|2.50
Posibles alineaciones de Bolivia vs Jordania
Bolivia: Carlos Lampe; Fernández, Morales, Haquín, Medina; Villamil, Vaca, Matheus; Paniagua, Montero y Terceros.
Jordania: Yazid Abu Layla; Abu Taha, Al Arab, Al Rosan, Quraishi; Sami, Rashdan, Abualnadi, Al Naimat, Tamari y Olwan.
