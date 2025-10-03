Marcelo Timoran reveló por qué eligió jugar por la selección de Bolivia en lugar de Perú: "Es el..."

Luego de una inédita convocatoria de la selección peruana por obra del técnico interino Manuel Barreto, su similar boliviano Óscar Villegas también hizo público su lista de convocados con un jugador que tiene doble nacionalidad: Estamos hablando de Marcelo Timoran, que actualmente juega en España, pero tiene sangre de Perú y Bolivia.

Marcelo Timoran reveló por qué decidió jugar por la selección boliviana en lugar de la peruana

A través de una entrevista, Timoran fue consultado sobre por qué eligió a la selección de Bolivia en lugar de la peruana. Su respuesta está relacionada con un sueño que ha tenido desde niño debido a lazos familiares.

"Viví hasta los 12 años allá, es un orgullo para mí y mi familia representar a Bolivia. Es el sueño de toda mi vida", reveló, descartando así alguna posibilidad de acercamiento con Perú.

Por otro lado, reveló la forma en la que se enteró de que la selección de Bolivia lo había convocado para enfrentar a Rusia y Chile en octubre, durante la fecha FIFA, lo que reflejó en Marcelo Timoran una enorme alegría al cumplir uno de sus sueños.

"Vine a entrenar y me lo contó Javi, el director de cantera que me sacó del gimnasio y me dijo felicitaciones. Yo no me lo creía, pero muchas gracias a todos los que me ayudaron", manifestó.

Por último, también fue consciente de la situación en la que se encuentra la selección de Bolivia, pues está preparándose para jugar el repechaje rumbo a la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"Son dos partidos muy bonitos en los que nos puede ayudar mucho a integrarnos y conocernos. El foco está en prepararnos bien para poder llegar al repechaje mundialista", concluyó.