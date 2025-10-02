Banfield dio rotundo mensaje sobre la convocatoria de Diego Romero a la selección peruana

0
Diego Romero fue incluido en la lista de convocados a la selección peruana por el entrenador Manuel Barreto. Ante esta noticia, desde Banfield no dejaron pasar la oportunidad y emitieron un contundente comentario al respecto

Luis Blancas
La selección peruana contará con una lista de nuevos jugadores que serán dirigidos por el técnico interino Manuel Barreto. Dentro de esta nueva plantilla se destaca la presencia de Diego Romero, ex arquero de Universitario de Deportes, a quien su actual equipo, Banfield, le envió un mensaje firme tras el anuncio oficial.

Banfield utilizó sus redes sociales para felicitar a Diego Romero por ser convocado nuevamente a la selección peruana, esta vez bajo la dirección de Manuel Barreto, técnico interino de la Bicolor.

Banfield felicitó a Diego Romero por su convocatoria a la selección peruana.

"Diego Romero, convocado a la Selección. El arquero formará parte del equipo nacional de Perú en un amistoso contra Chile el 10 de octubre. ¡Vamos, Diego!", se puede leer en X (antes Twitter).

Las palabras del club argentino muestran un importante respaldo a Diego Romero, quien tendrá una nueva oportunidad de ser el arquero de la blanquirroja, compitiendo de manera sana con Diego Enriquez y Pedro Díaz.

Es relevante mencionar que Romero no ha sido considerado por su entrenador Pedro Troglio en los últimos 6 meses, ya que no ha sido parte de su esquema para la Liga Profesional de Argentina ni para la Copa Argentina.

Asimismo, es importante señalar que el arquero nacional de 24 años no ha jugado un partido oficial desde abril, cuando Banfield se enfrentó a Villa Mitre en la Copa Argentina.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

