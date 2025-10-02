- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Boca
- Melgar vs Cienciano
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Pedro Díaz, de Cusco FC, dio fuerte comentario tras convocatoria a la selección peruana: "No..."
El portero Pedro Díaz fue convocado por primera vez a la selección peruana para el amistoso ante Chile, mientras que Pedro Gallese quedó fuera de lista.
Manuel Barreto estrenó su cargo como director técnico de la selección peruana al realizar su primera convocatoria para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre. La mayor sorpresa fue Pedro Díaz, portero de Cusco FC que se metió en el radar debido a que viene haciendo una enorme temporada en la Liga 1 2025. Por ello, el guardameta nacional mandó un fuerte mensaje en entrevista con L1 Radio. ¿Habrá sido para Pedro Gallese que quedó fuera?
PUEDES VER: Perú lo tiene en sus planes, pero fue convocado por selección que clasificó al Mundial 2026
El arquero se metió en la nómina junto a Diego Enríquez y Diego Romero, y muchos notaron la ausencia del 'Pulpo' que actualmente juega en el Orlando City. Esto sucedió porque el entrenador determinó únicamente convocar a futbolistas menores de 30 años para forzar el tan esperado recambio generacional, aunque esto únicamente para los amistosos debido a que más adelante algunos pilares de la Bicolor, como Gallese, volverán a ser llamados. Por ello, esta es una enorme posibilidad para que los más jóvenes se muestren en el campo.
Bajo esa premisa, Pedro Díaz fue entrevistado por L1 Radio y le consultaron sobre su sensación tras haber visto su nombre en la lista de Manuel Barreto. El guardameta respondió cuáles son sus objetivos dentro de la selección peruana y no se calló nada al momento de hablar, generando la aprobación de muchos hinchas en las redes sociales. Recordemos que actualmente tiene 27 años.
"Quiero aun más, quiero más llamados, estuve con el profe Óscar, no he conversado con el profe Barreto, pero tengo buenas referencias de él", precisó el hombre de Cusco FC, asegurando que quiere ganarse la titularidad y arrebatarle el puesto a Pedro Gallese. Solo el tiempo nos dirá si cumplirá con las expectativas que se tienen sobre él, pero por el bien del fútbol peruano se espera que siga desarrollándose de la mejor manera en el ámbito profesional y personal.
¿En qué clubes ha jugado Pedro Díaz?
Estos son los clubes en los que ha jugado:
- Juventus de Huamachuco
- Racing de Huamachuco
- Carlos Mannucci
- ADT
- Cusco FC
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50