Pedro Díaz, de Cusco FC, dio fuerte comentario tras convocatoria a la selección peruana: "No..."

Manuel Barreto estrenó su cargo como director técnico de la selección peruana al realizar su primera convocatoria para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre. La mayor sorpresa fue Pedro Díaz, portero de Cusco FC que se metió en el radar debido a que viene haciendo una enorme temporada en la Liga 1 2025. Por ello, el guardameta nacional mandó un fuerte mensaje en entrevista con L1 Radio. ¿Habrá sido para Pedro Gallese que quedó fuera?

El arquero se metió en la nómina junto a Diego Enríquez y Diego Romero, y muchos notaron la ausencia del 'Pulpo' que actualmente juega en el Orlando City. Esto sucedió porque el entrenador determinó únicamente convocar a futbolistas menores de 30 años para forzar el tan esperado recambio generacional, aunque esto únicamente para los amistosos debido a que más adelante algunos pilares de la Bicolor, como Gallese, volverán a ser llamados. Por ello, esta es una enorme posibilidad para que los más jóvenes se muestren en el campo.

Bajo esa premisa, Pedro Díaz fue entrevistado por L1 Radio y le consultaron sobre su sensación tras haber visto su nombre en la lista de Manuel Barreto. El guardameta respondió cuáles son sus objetivos dentro de la selección peruana y no se calló nada al momento de hablar, generando la aprobación de muchos hinchas en las redes sociales. Recordemos que actualmente tiene 27 años.

"Quiero aun más, quiero más llamados, estuve con el profe Óscar, no he conversado con el profe Barreto, pero tengo buenas referencias de él", precisó el hombre de Cusco FC, asegurando que quiere ganarse la titularidad y arrebatarle el puesto a Pedro Gallese. Solo el tiempo nos dirá si cumplirá con las expectativas que se tienen sobre él, pero por el bien del fútbol peruano se espera que siga desarrollándose de la mejor manera en el ámbito profesional y personal.

¿En qué clubes ha jugado Pedro Díaz?

Estos son los clubes en los que ha jugado: