La impactante razón por la que Gallese no fue convocado a la selección peruana: "Se..."

La selección peruana anunció este jueves su lista de convocados para el próximo partido amistoso ante su similar de Chile en Santiago el 10 de octubre. Una de las sorpresas en la nómina ha sido la no aparición en la misma de Pedro Gallese, quien quedó fuera después de siete años y se reveló la causa por la cual su nombre no está entre los citados por el DT interino, Manuel Barreto.

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer en las últimas horas que el experimentado guardameta finalmente no fue considerado debido a que en este mes de octubre tiene partidos de suma importancia con Orlando City en la MLS, razón por la cual desde la FPF decidieron que se quede en su equipo, pese a que el plan inicial era que sea parte del plantel Bicolor.

Pedro Gallese no fue convocado por Perú debido a que tiene partidos importantes con Orlando City. Foto: FPF

Asimismo, señaló que la idea que manejan en el entorno de la Blanquirroja es que el golero de 35 años sea el líder principal del combinado nacional en el próximo proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030, por lo que lo tienen en alta consideración para los siguientes partidos amistosos y por competiciones internacionales.

"Sobre Pedro Gallese: el plan era que esté en la convocatoria, él también quería, pero se definió que siga con su club que se juega partidos importantes. En el plan, Gallese va a liderar al grupo para lo que viene", mencionó el citado comunicador mediante una publicación en su cuenta verificada de X.

Pedro Gallese no estará en una convocatoria de Perú desde 2018

Lo que más llama la atención de la no presencia del 'Pulpo' es que es la primera vez que sucede eso desde 2018, porque en marzo de dicho año una lesión de rodilla hizo que se pierda los amistosos del elenco patrio frente a Croacia e Islandia, que sirvieron como preparación rumbo al Mundial Rusia 2018.

Pedro Gallese no aparece en una lista de convocados de Perú desde 2018. Foto: EFE

¿Quiénes reemplazarán a Pedro Gallese en la selección peruana?

Con miras al amistoso contra Chile de visita, Manuel Barreto convocó a tres porteros: Diego Enríquez de Sporting Cristal, Pedro Díaz de Cusco FC y Diego Romero de Banfield de Argentina. Solo uno de ellos tendrá la responsabilidad de reemplazar a Gallese frente a la 'Roja'.