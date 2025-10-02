Pedro Gallese conoció fuerte noticia en su club tras no ser convocado a la selección peruana

Manuel Barreto lanzó su lista de convocados a la selección peruana para el partido amistoso ante Chile en el presente mes de octubre. La gran sorpresa es que dentro de los arqueros no se encuentra Pedro Gallese, quien ha sido vital para la Bicolor a lo largo de la última década. Tras haber notado su ausencia en la nómina, el guardameta recibió una fuerte noticia en el Orlando City de la Major League Soccer.

Resulta que, gracias a que no fue llamado por el entrenador nacional, el 'Pulpo' estará disponible para el partido de su club ante Vancouver Whitecaps del 11 de octubre. Este encuentro es clave porque marcará el futuro del cuadro de Florida en los playoffs de la MLS, y la presencia del guardameta incaico se enaltece aún más debido a que su habitual suplente, Javier Otero, sí fue convocado por Venezuela para la fecha FIFA.

De momento, Orlando City de Pedro Gallese marcha en la séptima posición de la Conferencia Este de la Major League Soccer con 52 puntos y está obligado a seguir ganando, ya que si desciende un puesto saldrá de la zona de clasificación directa a la fase final del torneo y deberá jugar playoffs para ver si sigue o no en competición. Ahí radica la importancia de que el guardameta de la selección peruana no haya sido convocado.

Pedro Gallese es pieza clave en Orlando City.

¿Por qué Pedro Gallese no fue convocado a la selección peruana?

Pese a que muchos han desarrollado diversas hipótesis, lo cierto es que su ausencia no se debe a un bajo rendimiento ni mala relación con el comando técnico, sino que se decidió darle la oportunidad de que juegue con su club en un momento tan importante dentro de la MLS. Para futuros compromisos que no sean amistosos estará convocado sin duda alguna. Así lo informó el periodista Gustavo Peralta.

"Sobre Pedro Gallese: el plan era que esté en la convocatoria, él también quería, pero se definió que siga con su club que se juega partidos importantes. En el plan, Gallese va a liderar al grupo para lo que viene", precisó el mencionado comunicador mediante sus redes sociales. Algo similar pasó con Oliver Sonne, a quien se le indicó que no fue llamado para que se potencie en su club y llegue al 100% en la fecha FIFA de noviembre.