¿Fuera del repechaje? FIFA castigó a futbolista boliviano por doping y todo se decidirá en el TAS

El pasado 9 de setiembre, la selección de Bolivia venció 1-0 a Brasil y así obtuvo su clasificación al repechaje intercontinental, quedando a solo un paso de clasificar a un Mundial luego de 32 años. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el fútbol altiplánico.

Resulta que la FIFA confirmó el castigo para Boris Céspedes, quien había dado positivo en el control antidoping previo al duelo frente a Uruguay, en marzo del presente año, por la fecha 14 de las Eliminatorias. El centrocampista fue suspendido por dos años.

Boris Céspedes, castigado con dos años por dopaje.

El jugador de 30 años, cuyo último club era el Yverdon-Sport FC de Suiza, fue acusado de consumir acetazolamida, una de las sustancias que el ente rector del fútbol tiene en su lista de restricciones.

"Me impactó esta decisión. Sé que es una injusticia. Formaba parte de la selección, estaba enfermo y un médico autorizado por la federación me recetó medicamentos. Soy consciente de que los jugadores debemos vigilar lo que ingerimos, pero no actué de mala fe", dijo el jugador.

Boris Céspedes confirma que apelará en el TAS:

De acuerdo a lo declarado por Pierre-Xavier Luciani, abogado del futbolista en mención, este presenterá una apelación en el TAS para probar su inocencia y anular el castigo que pesa sobre él. "Apelaremos al TAS con el objetivo de aportar nuevas pruebas. Esto es una injusticia total".

¿Bolivia puede quedar fuera del repechaje al Mundial?

El último fallo de la FIFA solo alcanza al jugador, por lo que no peligra la participación de Bolivia en el repechaje que desarrollará en marzo del próximos año y que otorgará dos cupos al Mundial 2026.