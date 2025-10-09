La inesperada reacción de la prensa chilena ante los nuevos jugadores de Perú: "Referencia..."

El partido entre Perú vs Chile servirá para que ambos equipos prueben piezas de recambio en busca de lo que serán las próximas Eliminatorias para conseguir la clasificación al Mundial. En la previa del partido, la prensa chilena ha demostrado su sorpresa al conocerse los jugadores titulares que probaría Manuel Barreto.

Manuel Barreto es el técnico interino de la selección peruana que estará a cargo de los próximos encuentros de la 'Blanquirroja' hasta que se anuncie al nuevo DT y que sería determinante para la clasificación al evento mundialista. En tanto, el amistoso entre Perú vs Chile servirá para probar nuevos jugadores que podrían ser importantes de cada al futuro.

Desde Chile, diversos medios deportivos han mostrado su sorpresa con los jugadores que fueron convocados para el amistoso ante Chile. Entre futbolistas que se destaca están Joao Grimaldo, quien dejó Sporting Cristal para triunfar en el extranjero y lo ven como una "referencia ofensiva".

Joao Grimaldo fue convocado a la selección peruana.

Chile sufre baja para enfrentar a Perú

La selección chilena recibió la dura noticia que el futbolista Iván Roman, defensor central de Atlético Mineiro, será una de las bajas para el encuentro ante Perú. El joven futbolista es llamado a ser una de las nuevas figuras en la 'Roja', pero su lesión en la muñeca lo dejó fuera del amistoso, según informaron desde ESPN.

Por otro lado, el cuerpo médico de Chile también señaló que Lucas Assadi podría sumarse a la sensibles bajas para el amistoso contra Perú que se jugará el viernes 10 de octubre desde las 18:00 horas en Perú.