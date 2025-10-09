0
Falleció Miguel Ángel Russo

La inesperada reacción de la prensa chilena ante los nuevos jugadores de Perú: "Referencia..."

Al igual que Perú, la selección chilena también está en busca de buscar nuevos nombres que puedan defender la camiseta de la 'Roja' durante varios años más pensando en el Mundial.

Jasmin Huaman
En Chile destacan convocatoria a jóvenes futbolistas de Perú.
En Chile destacan convocatoria a jóvenes futbolistas de Perú. | Foto: Composición Líbero
El partido entre Perú vs Chile servirá para que ambos equipos prueben piezas de recambio en busca de lo que serán las próximas Eliminatorias para conseguir la clasificación al Mundial. En la previa del partido, la prensa chilena ha demostrado su sorpresa al conocerse los jugadores titulares que probaría Manuel Barreto.

La sorpresiva alineación que alista Manuel Barreto para el amistoso contra Chile

Manuel Barreto es el técnico interino de la selección peruana que estará a cargo de los próximos encuentros de la 'Blanquirroja' hasta que se anuncie al nuevo DT y que sería determinante para la clasificación al evento mundialista. En tanto, el amistoso entre Perú vs Chile servirá para probar nuevos jugadores que podrían ser importantes de cada al futuro.

Desde Chile, diversos medios deportivos han mostrado su sorpresa con los jugadores que fueron convocados para el amistoso ante Chile. Entre futbolistas que se destaca están Joao Grimaldo, quien dejó Sporting Cristal para triunfar en el extranjero y lo ven como una "referencia ofensiva".

Joao Grimaldo

Joao Grimaldo fue convocado a la selección peruana.

Chile sufre baja para enfrentar a Perú

La selección chilena recibió la dura noticia que el futbolista Iván Roman, defensor central de Atlético Mineiro, será una de las bajas para el encuentro ante Perú. El joven futbolista es llamado a ser una de las nuevas figuras en la 'Roja', pero su lesión en la muñeca lo dejó fuera del amistoso, según informaron desde ESPN.

Por otro lado, el cuerpo médico de Chile también señaló que Lucas Assadi podría sumarse a la sensibles bajas para el amistoso contra Perú que se jugará el viernes 10 de octubre desde las 18:00 horas en Perú.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

