Selección peruana recibe excelente noticia desde el extranjero sobre joven promesa en Alemania

La selección peruana, dirigida por Manuel Barreto, tiene claro el objetivo de buscar nuevos jugadores del extranjero y desde Alemania llegaron grandes novedades para la Bicolor.

Jasmin Huaman
Futbolista de Alemania sería convocado a la selección peruana.
Futbolista de Alemania sería convocado a la selección peruana. | Foto: Composición Líbero
La convocatoria de Manuel Barreto está con miras al futuro de la 'Blanquirroja', por lo que para los siguientes amistosos tendrán en consideración a los jóvenes que radican en el extranjero y tienen la nacionalidad peruana. Además de Juan Pablo Goicochea, también se van a sumar otros futbolistas que han demostrado iniciativa por vestir la camiseta de la selección peruana.

Perú se estará enfrentando a Chile el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. en un partido amistoso donde ambos equipos buscan encontrar soluciones para las próximas Eliminatorias y tener mejores chances de clasificar al siguiente Mundial. A pesar de ser un partido de pruebas, las dos selecciones saldrán en busca de la victoria.

Estamos hablando de Fabio Gruber, futbolista que juega en la segunda categoría del futbol de Alemania y es actual capitán del equipo del Nürnberg. Gruber tiene la confianza plena del destacado DT mundialista Miroslav Klose.

Las últimas noticias relacionadas a Fabio Gruber señalan que incrementó su valor en el mercado internacional pasando de tener costar 900 mil euros a €1,5M en cuatro meses, según el portal Transfermarket.

Fabio Gruber

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado de fichajes.

¿En qué equipos ha jugado Fabio Gruber?

La carrera de Fabio Gruber empezó en la cantera de F.C. Augsburgo en el 2013 y llegó hasta el segundo equipo destacándose por sus buenas actuaciones. Luego, llegó al SC Verl donde fue anunciado como uno de los grandes refuerzos para la temporada llegando a jugar 46 partidos. En la actualidad, se encuentra en el Núremberg tras fichar en febrero de 2025.

