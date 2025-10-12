¿A qué hora juega Uruguay vs. Uzbekistán y dónde ver partido amistoso de fecha FIFA?

En el Stadium Hang Jebat de Malasia, se enfrentarán las selecciones de Uruguay y Uzbekistán en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA del mes de octubre. El encuentro se llevará a cabo este lunes 12 y a continuación te brindamos el horario y canal de transmisión para que no te lo pierdas.

Uruguay vs. Uzbekistán: horario del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 6.45 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 7.45 horas

Bolivia y Venezuela: 8.45 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.45 horas

¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Uzbekistán?

La transmisión del partido amistoso internacional por fecha FIFA estará a cargo de Flow TV para todo Uruguay. Sin embargo, si estás fuera del país, podrás seguir el encuentro mediante la plataforma Bet365 en toda Latinoamérica.

Uruguay vs. Uzbekistán: posibles alineaciones

Uruguay: Cristopher Fiermarin; José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Kevin Amaro, Nicolás Fonseca, Facundo Torres; Ignacio Laquintana, Juan Manuel Sanabria y Luciano Rodríguez.

Uzbekistán: Abduvakhid Nematov; Khojiakbar Alijonov, Rustam Ashurmatov, Alibek Davronov, Mukhammadkodir Khamraliev, Sherzod Nasrullaev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Khojimat Erkinov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

¿Cómo llegan ambas selecciones?

Uruguay logró su clasificación directa al Mundial 2026 gracias a que terminó cuarto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Asimismo, en el último compromiso amistoso que tuvo logró una victoria 1-0 ante República Dominicana. Por su parte, Uzbekistán venció 1-0 a Irán en la final de la CAFA Nations Cup y salió campeón internacional, y en su último duelo derrotó por 2-0 a Kuwait en la presente fecha FIFA.