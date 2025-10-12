- Hoy:
¿A qué hora juega Uruguay vs. Uzbekistán y dónde ver partido amistoso de fecha FIFA?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre las selecciones de Uruguay y Uzbekistán en un neuvo amistoso internacional de fecha FIFA.
En el Stadium Hang Jebat de Malasia, se enfrentarán las selecciones de Uruguay y Uzbekistán en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA del mes de octubre. El encuentro se llevará a cabo este lunes 12 y a continuación te brindamos el horario y canal de transmisión para que no te lo pierdas.
Uruguay vs. Uzbekistán: horario del partido
Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 6.45 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 7.45 horas
- Bolivia y Venezuela: 8.45 horas
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.45 horas
¿Dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Uzbekistán?
La transmisión del partido amistoso internacional por fecha FIFA estará a cargo de Flow TV para todo Uruguay. Sin embargo, si estás fuera del país, podrás seguir el encuentro mediante la plataforma Bet365 en toda Latinoamérica.
Uruguay vs. Uzbekistán: posibles alineaciones
Uruguay: Cristopher Fiermarin; José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Kevin Amaro, Nicolás Fonseca, Facundo Torres; Ignacio Laquintana, Juan Manuel Sanabria y Luciano Rodríguez.
Uzbekistán: Abduvakhid Nematov; Khojiakbar Alijonov, Rustam Ashurmatov, Alibek Davronov, Mukhammadkodir Khamraliev, Sherzod Nasrullaev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Khojimat Erkinov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.
¿Cómo llegan ambas selecciones?
Uruguay logró su clasificación directa al Mundial 2026 gracias a que terminó cuarto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Asimismo, en el último compromiso amistoso que tuvo logró una victoria 1-0 ante República Dominicana. Por su parte, Uzbekistán venció 1-0 a Irán en la final de la CAFA Nations Cup y salió campeón internacional, y en su último duelo derrotó por 2-0 a Kuwait en la presente fecha FIFA.
