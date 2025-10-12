¿A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur y dónde ver EN VIVO el partido amistoso?

Se viene un partidazo internacional entre Paraguay vs Corea del Sur, que medirán fuerzas este martes 14 de octubre en un amistoso por la fecha FIFA de octubre desde el Estadio Mundialista de Seúl. Ambas escuadras llegan con sus estrellas en este partido que servirá de preparación para la próxima Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora juega Paraguay vs Corea del Sur?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle del partido entre Paraguay vs Corea del Sur correspondiente por un amistoso internacional FIFA:

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 a.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 a.m.

México y Centroamérica: 5:00 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 a.m.

¿Dónde ver Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO?

El amistoso internacional por la fecha FIFA de octubre entre Paraguay vs Corea del Sur será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva mediante Tigo Sports, señal que está disponible para todo el territorio paraguayo. Por su parte, también podrá ser visualizado por vía streaming mediante APF TV APP.

Paraguay vs Corea del Sur: canales de transmisión

Para poder ver el partido amistoso internacional entre Paraguay vs Corea del Sur EN VIVO ONLINE tendrás que sintonizar los siguiente canales de transmisión:

Paraguay: Tigo Sports y APF TV.

China: ZhiBo8.

Corea del Sur: TVING, Coupang Play, TVN y TV Chosun.

Paraguay vs Corea del Sur: previa del partido amistoso

Paraguay logró el gran objetivo de clasificar directamente a la próxima Copa del Mundo 2026, por lo que busca ganar ritmo enfrentando a selecciones mundialistas. El equipo comandado por el DT Gustavo Alfaro viene consiguiendo grandes resultados y de empatar 2-2 ante Japón en un partidazo por su gira asiática.

Paraguay ya entrena en suelo coreano para enfrentar a Corea del Sur. Foto: La Albirroja.

Sin embargo, en frente tendrán a un rival de gran nivel y al que han enfrentando en varias oportunidades y llevan 5 partidos sin poder vencer. El último enfrentamiento entre ambos fue un empate 2-2.

Por su parte, Corea del Sur llega con el objetivo de redimirse ante su hinchada tras la dura derrota por goleada 5-0 que sufrió ante Brasil. De esta forma, buscan apelar a su localía, donde han ganado 2 de sus últimos 3 partidos, para celebrar un nuevo triunfo. Además, contarán con la presencia de su máxima figura: Heung-Min Son