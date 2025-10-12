- Hoy:
¿A qué hora juega Rusia vs Bolivia y en qué canal ver el amistoso internacional?
Rusia vs Bolivia se enfrentan en un partido amistoso este martes 14 de octubre. Conoce la hora y qué canal pasa este partido de preparación para el repechaje al Mundial 2026.
Se acerca un importante enfrentamiento internacional entre Rusia y Bolivia, que se enfrentarán este martes 14 de octubre en un partido amistoso correspondiente a la penúltima fecha FIFA, que se llevará a cabo en el VTB Arena. El equipo boliviano llega con sus figuras destacadas a este encuentro, el cual servirá como preparación para el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026.
¿A qué hora juega Rusia vs Bolivia?
El amistoso internacional por la fecha FIFA de octubre entre Rusia y Bolivia será transmitido en VIVO y en DIRECTO en exclusiva a través de Tuves, señal que está disponible para todo el territorio boliviano.
- Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2:00 p.m.
- México y Centroamérica: 11:00 a.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:00 p.m.
¿Dónde ver Rusia vs Bolivia EN VIVO?
El amistoso internacional por la fecha FIFA de octubre entre Rusia vs Bolivia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva mediante Tuves, señal que está disponible para todo el territorio boliviano.
Rusia vs Bolivia: Previa del partido
La selección de Rusia, que no cuenta con posibilidades de clasificar a un Mundial de la FIFA por motivos bélicos, disputó partidos amistosos internacionales con diversos países del mundo.
En sus últimos cinco amistosos disputados, ha logrado tres victorias y dos empates. Ha vencido a Irán, Catar y Bielorrusia, y ha empatado con Nigeria y Jordania.
Por su lado, Bolivia, clasificado al repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026, está en búsqueda de prepararse para llegar bien a estos partidos de play-offs.
En sus últimos 5 encuentros, entre amistosos y Eliminatorias Sudamericanas, ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. La selección boliviana venció a Jordania, Chile y Brasil, y perdió contra Venezuela y Colombia.
