La publicación de Conmebol tras rumores que Lima no será sede de la final de Libertadores: "Falta de..."

En las últimas horas, Conmebol dejó pasmados a aficionados peruanos sobre la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental. Dado que el país atraviesa momentos complicados a nivel social, el ente máximo puso en duda su permanencia como estadía para este evento, por lo que ahora se pronunció en sus redes sociales.

Recientemente, medios internacionales y locales anunciaban que Conmebol se encontraba evaluando la posibilidad de cerrar puertas a Perú como sede de la final de Copa Libertadores. La delincuencia, los incidentes políticos y sociales eran aspectos que generaban preocupación en el ente sudamericano.

Sin embargo, a través de redes sociales, Conmebol tomó fuerte postura y dejó en claro que Lima no se mueve. De hecho, subió un video en la Plaza de Armas en el que confirma que la sede de la final de Copa Libertadores seguirá siendo en el Estadio Monumental de Ate.

"Lima se descontrola con la CONMEBOL Libertadores a falta de una semana para las Semifinales", escribió la Conmebol Libertadores en sus redes sociales.

Mensaje de la Conmebol Libertadores sobre Lima, Perú.

(VIDEO: Conmebol)

De esta manera, para la Conmebol solo existe una única sede para la final de la Copa Libertadores 2025: Lima. Anuncia a sus millones de seguidores que todo está organizándose de gran manera en la capital limeña, por lo que no corre riesgo de ser modificada a poco de definir a los dos equipos finalistas.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?

La Conmebol indicó que la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú. La fecha y escenario no se modifica, pese a los rumores que ponían en alerta a nuestro país como anfitrión de este magno evento.

Llaves de semifinales de la Copa Libertadores

A días de reanudarse las instancias finales de la Copa Libertadores 2025, estos son los equipos que luchan por llegar a la instancia definitiva que se desarrollará en Lima:

Flamengo vs Racing

LDU vs Palmeiras

Estos partidos se jugarán ida y vuelta y solo dos estarán en la gran final que se jugarán en la capital limeña.