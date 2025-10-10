Último minuto: Conmebol evalúa quitarle a Lima la sede para la final de la Copa Libertadores

Una verdadera sorpresa se ha dado con respecto a la final de la Copa Libertadores 2025, pues la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está pensando seriamente en que el vital partido por el título no se dispute en el Estadio Monumental de Universitario y cambiar la sede del mismo.

Así lo informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien señaló que a causa de lo que está ocurriendo en el Perú en materia política y las marchas que se vienen convocando en la capital, Lima; el ente del fútbol sudamericano se ha mostrado preocupado sobre lo que esto podría generar a pocos meses para la final.

"A raíz de los últimos sucesos políticos y las convocatorias a marchas de diversos sectores en Lima, la Conmebol ha mostrado su preocupación sobre el impacto que podría generar esto de cara a la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. Lamentablemente, la convulsión social nos quitaría una gran oportunidad como país", señaló el citado comunicador en sus redes sociales.

Conmebol se mostró preocupado por la crisis política que atraviesa el Perú y piensa en cambiar la sede para la final de la Copa Libertadores. Foto: X - Gustavo Peralta

Conmebol no ha tenido reparos en cambiar las sedes de finales únicas de Copa Libertadores

Esta no es la primera vez que la Conmebol estaría planteándose la idea de reemplazar la sede de la final del certamen de clubes más importante de Sudamérica pues en 2019, debido a los estallidos sociales que ocurrieron en Chile, decidieron a falta de dos semanas para el cotejo quitarle a Santiago el compromiso y dárselo a Lima, tras reuniones con los finalistas de aquel año, Flamengo y River Plate.

¿La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el Estadio Monumental?

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial de que Lima dejará de ser anfitrión del duelo por el título de la Copa Libertadores 2025, por lo que el Estadio Monumental sigue siendo el escenario elegido para albergar el duelo que podría enfrentar a dos de estos equipos: Liga de Quito, Palmeiras, Racing y Flamengo.

Es más, se dio a conocer recientemente que la cancha del 'Coloso de Ate' recibirá trabajos de mantenimiento para que este llegue en óptimas condiciones a la final, razón por la cual Universitario tuvo que cambiar su localía para el choque ante Ayacucho FC por el Torneo Clausura al Estadio Nacional.

Final Copa Libertadores 2025: fecha y hora del partido

Según lo estipulado por la Conmebol, la final única de la Copa Libertadores 2025 está programado para disputarse el próximo sábado 29 de noviembre en horario por confirmar.