¿A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico y dónde ver partido amistoso?

La selección argentina se medirá contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, Estados Unidos, el martes 14 de octubre, en partido amistoso internacional por la fecha FIFA. Con Lionel Messi a la cabeza, los 'Campeones del Mundo' siguen con su preparación para el Mundial 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs. Panamá?

México: 18:00 horas

Panamá, Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 horas

Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Chile y Uruguay: 21:00 horas

España: 2:00 horas (día siguiente)

¿Dónde ver Argentina vs. Panamá?

En Argentina, el partido amistoso estará disponible por TyC Sports, Mitelefe y TyC Sports. En Puerto Rico, la transmisión del compromiso será por Fanatiz.

¿Cómo llega Argentina?

Tras ganar 1-0 a Venezuela, Argentina saltará a la cancha con la consigna de seguir sumando minutos para lo que será su participación en el Mundial 2026. La gran duda radica si Lionel Messi formará parte del compromiso.

Lionel Messi entrenó con Argentina tras jugar con Inter Miami

El astro argentino formó parte del entrenamiento que se realizó el domingo 12 de octubre tras anotar su doblete en el triunfo de Inter Miami por 4-0 a Atlanta United.

El comando técnico de Lionel Scaloni advirtió que la presencia de Messi ante Puerto Rico dependerá de su estado físico. Dejó en claro que no piensa en arriesgar a 'Lio'. Sin embargo, el deseo del 10 es jugar con su país.