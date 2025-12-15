0
Javier Rabanal será el nuevo DT de Universitario

Partidos de hoy EN VIVO, martes 16 de diciembre: programación y canal de transmisión

Agenda completa y programación de partidos en vivo a disputarse este martes 16 de diciembre en las principales ligas del mundo.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 16 de diciembre
Este martes 16 de diciembre continúa el fútbol en las principales ligas de Europa. En España se disputará la Copa del Rey. Para que no te pierdas ningún cotejo, aquí te dejamos la programación junto a los horarios y canales de transmisión de cada encuentro.

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Cardiff City vs ChelseaESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
13:00La Coruña vs Mallorca
13:00Eibar vs ElcheMovistar+, M+ LALIGA TV 3
15:00Eldense vs Real Sociedad
15:00Sporting Gijón vs ValenciaMeridiano TV
15:00CD Guadalajara vs BarcelonaAmérica TV

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Deportes Tolima vs JuniorRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Holanda

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Heracles vs HoogeveenESPN 2, Watch ESPN
14:00AFC vs NECESPN 4, Watch ESPN
14:00Den Bosch vs Katwijk
14:00HSV Hoek vs Telstar
15:00PSV vs GVVVDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa de la División Profesional

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Nacional Potosí vs The StrongestFutbol Canal

No olvides revisar tu agenda deportiva

