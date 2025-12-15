- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 16 de diciembre: programación y canal de transmisión
Agenda completa y programación de partidos en vivo a disputarse este martes 16 de diciembre en las principales ligas del mundo.
Programación de partidos en vivo para este martes 16 de diciembre | FOTO: LIBERO
Este martes 16 de diciembre continúa el fútbol en las principales ligas de Europa. En España se disputará la Copa del Rey. Para que no te pierdas ningún cotejo, aquí te dejamos la programación junto a los horarios y canales de transmisión de cada encuentro.
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Cardiff City vs Chelsea
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|La Coruña vs Mallorca
|13:00
|Eibar vs Elche
|Movistar+, M+ LALIGA TV 3
|15:00
|Eldense vs Real Sociedad
|15:00
|Sporting Gijón vs Valencia
|Meridiano TV
|15:00
|CD Guadalajara vs Barcelona
|América TV
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Deportes Tolima vs Junior
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Holanda
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Heracles vs Hoogeveen
|ESPN 2, Watch ESPN
|14:00
|AFC vs NEC
|ESPN 4, Watch ESPN
|14:00
|Den Bosch vs Katwijk
|14:00
|HSV Hoek vs Telstar
|15:00
|PSV vs GVVV
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa de la División Profesional
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Nacional Potosí vs The Strongest
|Futbol Canal
No olvides revisar tu agenda deportiva
