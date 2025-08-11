Universitario sobre la final de la Copa Libertadores en el Monumental: "En los ojos del mundo"

¡La final de la Copa Libertadores ya tiene escenario! Conmebol hizo oficial este lunes al Estadio Monumental como la sede del partido que definirá al campeón de la presente edición del certamen continental, noticia que pone al Perú en vitrina ante todo el mundo. Uno de los primeros que reaccionó a la noticia fue Universitario de Deportes, quien mostró su felicidad por albergar este esperado duelo.

El cuadro crema utilizó sus redes sociales para festejar la designación del 'Coloso de Ate' como el recinto de la séptima final única del torneo de clubes más importante de Sudamérica y destacó que tanto el estadio como la institución estudiantil volverá a estar en los ojos de todo el planeta.

"Una final Monumental. Nuestro Estadio Monumental vuelve a hacer historia y albergará por segunda vez la final de la Copa Libertadores. ¡El más campeón, una vez más, en los ojos del mundo!", fue la publicación que realizó la 'U' en todas sus cuentas oficiales.

Universitario mostró su alegría tras conocerse que la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el Estadio Monumental. Foto: Universitario de Deportes

Asimismo, el conjunto merengue aseguró que ser el recinto de la final copera ratifica el prestigio del club y la capacidad para organizar esta clase de eventos deportivos. Finalmente, agradeció al ente del balompié sudamericano por haberlos elegido como sede para el compromiso que se disputará el 29 de noviembre.

"Esta importante decisión ratifica el prestigio de nuestra institución como la más grande del país y la capacidad del recinto para albergar eventos de talla internacional. Nuestro club agradece a la CONMEBOL por la confianza depositada en nuestra institución y en el Perú. Esta designación representa no solo un reconocimiento a nuestro estadio y su infraestructura, sino también una oportunidad invaluable para seguir posicionando al fútbol sudamericano en el más alto nivel competitivo y organizativo", se lee en la web oficial de la institución.

Universitario tiene opciones de jugar la final de la Copa Libertadores

Para Universitario será a partir de ahora, una motivación especial llegar a la final de la Libertadores pues jugaría en su estadio el encuentro más importante de la competición. Sin embargo, para que ello ocurra deberá vencer a Palmeiras en octavos de final y después pasar por dos rondas eliminatorias más.

Universitario tiene chances de disputar la final de la Copa Libertadores 2025 en su estadio. Foto: Universitario de Deportes

El Estadio Monumental ya albergó una final de Copa Libertadores

Es preciso señalar que esta será la segunda vez que el Estadio Monumental 'U' va a albergar una final de Copa Libertadores. La primera y única vez que ocurrió hasta ahora fue en la edición 2019, cuando Flamengo derrotó 2-1 a River Plate con doblete de Gabriel Barbosa.

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2019 en el Estadio Monumental. Foto: Líbero