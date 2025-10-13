Óscar del Portal da firme mensaje a Luis Ramos tras su desempeño en la selección: "Le está..."

La selección peruana no logró celebrar en tierras chilenas durante la fecha FIFA de octubre. Las críticas no pararon de llegar hacia los jugadores, en el que uno de los afectados fue Luis Ramos. En medio de ello, uno de los que se pronunció fue el comentarista Óscar del Portal, en el que se dio un tiempo para dirigirse al atacante de América de Cali.

Durante el programa "Fútbol en América", el también abogado fue firme al aconsejarle lo que debe hacer para poder rendir con camiseta de la Bicolor. Fiel a su estilo, le pidió que tenga la calma para poder tener esa cuota de gol que tanto extraña la selección peruana. Asimismo, lo comparó con Alex Valera por las cualidades que lo diferencian hoy en día.

Eso sí, le dejó en claro a Luis Ramos que se olvide de que es el elegido para ser el reemplazante de Paolo Guerrero en la selección peruana. Son jugadores con virtudes distintas, por lo que debe anteponer su potencial para rendir como lo hacía con Cusco FC y ahora en América de Cali.

"Le está ganando la ansiedad por estar ahí. Debe tener la tranquilidad e ir al espacio donde no le marcan. Creo que le está faltando eso. Valera también te gana el ojo porque gana más pelotas dividas que Ramos. Creo que Ramos debe jugar como jugaba en Cusco, en América de Cali… y quitarse la mochila de que tiene que ser el reemplazante de Paolo Guerrero", manifestó Óscar del Portal.

(VIDEO: Fútbol en América)

Luis Ramos y sus palabras al ser comparada con Paolo Guerrero

Luego de culminar las Eliminatorias, Luis Ramos dio fuerte mensaje ante las críticas que le exigen que esté al nivel de Paolo Guerrero con la selección peruana.

"Siempre escucho las críticas, pero siempre van a estar. Cuando te va bien también hablarán bien de ti. Veo muchas comparaciones. Hoy en día es otra era, hay que trabajar. No va a ser lo mismo que antes, tiene que haber mucho más trabajo. Toca afrontar lo que viene", manifestó en septiembre del 2025.