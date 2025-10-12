Luis Ramos confirmó acercamiento con histórico club peruano y dio detalles de su futuro: "Mi..."

Luis Ramos disputó como titular en la derrota de la selección peruana ante Chile. Luego de su participación en el Clásico del Pacífico se enrumbo hacia Colombia para retornar a su equipo América de Cali. En esta reveló que un club histórico de la Liga 1 se acercó para ver un posible fichaje y detalló su futuro.

En el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Ramos fue abordado por los periodistas de diversos medios, quienes le preguntaron sobre su posible fichaje por Universitario de Deportes a inicios y mitad de año.

Video: Entre Bolas

"Sí, en su momento se conversó. Como te mencioné, solo lo está manejando mi empresario, no tengo información concreta, solo me toca jugar. Hasta ahora no tengo detalles, no podría proporcionarte información porque no la tengo, y creo que tampoco, con el debido respeto al club América. La verdad es que me siento muy orgulloso de representar sus colores y creo que estamos teniendo buenos resultados", reveló.

Por otro lado, también reveló su futuro con el América de Cali, ya que todavía no han anunciado su renovación oficial para disputar la próxima temporada en el fútbol colombiano.

"La verdad no sé, lo está manejando mi empresario. Me siento muy bien en América, muy feliz, me han tratado de la mejor manera, muy orgulloso de representar el escudo de América, pero lo que Dios quiera. Uno se entrena, se prepara y veremos en este tiempo el futuro que me espera", expresó.

Por último, también reflexionó sobre los nuevos jugadores que fueron convocados a la selección peruana y participaron en el enfrentamiento contra Chile en Santiago.

"La verdad, buenas sensaciones. Creo que es un nuevo equipo, es el primer partido que hemos jugado. Creo que es un nuevo comienzo donde se han visto cosas muy interesantes. Nos queda seguir trabajando en nuestro club, prepararnos de la mejor manera, llegar a un mejor nivel y así cada uno sumar y aportar su granito de arena para cuando lleguen estos partidos poder salir victoriosos, que es lo que realmente queremos", finalizó.