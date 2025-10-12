- Hoy:
¿Se suspenderá el partido Alianza Lima vs. Sport Boys por la crisis política en el Perú?
Anta la complicada situación que está atravesando el Perú, los hinchas se preguntan si el partido entre Alianza Lima contra Sport Boys se suspenderá, como el U vs. Cristal.
El partido entre Universitario y Sporting Cristal, que estaba programado para el miércoles 15 de octubre, fue suspendido por la crisis política que atraviesa el Perú. Con ello, los hinchas se preguntan si el Alianza Lima vs Sport Boys correrá con la misma suerte.
Según señalaron en Ovación.pe, hasta la fecha, el Ministerio del Interior informó que no hay inconvenientes para que el compromiso entre Alianza y Sport Boys se realice el jueves 16 de octubre en Matute.
Eso sí, las autoridades solicitaron que solo puedan asistir la hinchada local (Alianza Lima). Como se conoció, la idea inicial era que los fanáticos de Sport Boys puedan asistir al recinto victoriano para alentar a su equipo, pero eso quedó descartado.
El compromiso entre íntimos y la Misilera es muy importante. Ambos equipos están atravesando dos realidades distintas en la tabla de posiciones. El equipo de Gorosito necesita ganar para continuar en la disputa por el título del Torneo Clausura.
Alianza Lima necesita ganar para no alejarse del Clausura
Mientras que el conjunto rosado está peleando por alejarse de la zona de descenso. No queda dudas que viviremos un compromiso plasmado de emociones, donde ambos buscarán ser protagonistas.
Alianza Lima y sus posibles bajas ante Sport Boys
El comunicador Gerson Cuba informó que Gianfranco Chávez, Alexander Burlamaqui y Pedro Aquino son las dudas que tiene Néstor Gorosito para el compromiso ante Sport Boys. Los futbolistas mencionados trabajan para superar sus molestias musculares.
Aquino y Burlamaqui se convirtieron en pilares en la volante de Alianza Lima. Ambos jugadores siempre responden con creces cuando son exigidos.
