Luego del Columbus Day: estos son los ÚLTIMOS DÍAS festivos federales oficiales en Estados Unidos para 2025

Los días festivos en Estados Unidos forman una parte importante del año, ya que ofrecen a las personas la oportunidad de rememorar momentos históricos y también de disfrutar de un merecido descanso. Tras la celebración del Columbus Day, muchos se preguntan cuáles serán los próximos feriados federales que restan por celebrarse en 2025. A continuación, te compartimos la lista completa.

¿Cuáles son los días festivos federales en Estados Unidos?

Estos son los últimos días festivos federales en Estados Unidos en 2025 después del Columbus Day

Tras el Día de la Raza (Columbus Day), celebrado el segundo lunes de octubre, aún quedan varios días festivos oficiales importantes en Estados Unidos. A continuación se presentan los que cierran el calendario federal de 2025:

11 de noviembre, Día de los Veteranos: Se honra a todos los veteranos que sirvieron al país en distintas guerras.

27 de noviembre, Día de Acción de Gracias (Thanksgiving): Celebrado el cuarto jueves de noviembre, es una fecha para reunirse en familia y expresar gratitud.

25 de diciembre, Navidad: Festividad ampliamente celebrada tanto en el ámbito federal como privado; en 2025 caerá en jueves.

1 de enero: Año Nuevo (festivo federal).

20 de enero: Día de Martin Luther King Jr., tercer lunes de enero, cerca del cumpleaños de King (15 de enero de 1929).

17 de febrero: Día de los Presidentes (Presidents Day), tercer lunes de febrero, en honor a George Washington (22 de febrero de 1732).

26 de mayo: Día de los Caídos (Memorial Day), último lunes de mayo, en recuerdo de los civiles y soldados fallecidos en servicio.

19 de junio: Juneteenth, conmemoración de la liberación de los esclavizados en Galveston, Texas.

4 de julio: Día de la Independencia de Estados Unidos.

1 de septiembre: Día del Trabajo, primer lunes de septiembre.

13 de octubre: Día de la Raza / Columbus Day, segundo lunes de octubre, celebra la llegada de Colón al Nuevo Mundo (12 de octubre de 1492).

11 de noviembre: Día de los Veteranos, honra a quienes sirvieron en las fuerzas armadas.

27 de noviembre: Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), cuarto jueves de noviembre.

25 de diciembre: Navidad.

Otras fechas y celebraciones populares en EE. UU.

Además de los feriados federales, existen otras fechas significativas que los estadounidenses suelen conmemorar, aunque no impliquen el cierre obligatorio de oficinas o bancos.

San Valentín, 14 de febrero

Día de San Patricio, 17 de marzo

Viernes Santo, 18 de abril

Semana Santa, semana del 13 de abril

Cinco de Mayo, Día de la Batalla de Puebla

Día de la Madre, 11 de mayo

Día del Padre, 15 de junio

Estas fechas suelen ser oportunidades para celebrar con la familia, con amigos o en eventos comunitarios, aunque no estén oficialmente reconocidas como feriados en Estados Unidos.

¿Qué es un feriado federal en Estados Unidos?

Un día festivo federal en Estados Unidos se refiere a aquellas fechas oficialmente reconocidas por el gobierno para honrar eventos históricos o figuras importantes. Estos feriados se implementaron por primera vez en 1885, cuando el Congreso decidió otorgar ciertos días libres a los empleados federales. Con el tiempo, la lista se amplió hasta incluir 11 feriados principales que los estadounidenses celebran actualmente.

Durante estos días, las oficinas gubernamentales no esenciales suelen cerrar, y muchos bancos, escuelas y oficinas postales también permanecen inoperativos. Para los empleados del sector privado, un feriado en Estados Unidos no siempre garantiza un día libre, ya que la ley no obliga a las empresas privadas a suspender sus actividades en estas fechas.