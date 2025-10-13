Se confirmó la fecha y hora del Sporting Cristal vs. Universitario, vital partido por el Clausura

Sporting Cristal y Universitario se volverá a ver las caras en un duelo no apto para cardíacos. Ambos equipos están luchando palmo a palmo por lograr el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Por bases del campeonato, 'Leonas' y 'Celestes' se medirán en las semifinales, en duelos de ida y vuelta.

Sporting Cristal vs Universitario: Fecha y hora confirmada

Este domingo 19 de octubre, Sporting Cristal recibirá a Universitario en el Estadio Alberto Gallardo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina (ida). El compromiso está pactado para las 11:00 a.m.

Sporting Cristal vs. Universitario: Entradas

Entrada niños/ adulto mayor: S/ 5.00

Oriente: S/ 10.00

Occidente lateral: S/12.00

Occidente butaca: S/ 15.00

Occidente VIP: S/ 20.00

Palco Platino: S/ 25.00

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario y Sporting Cristal?

La serie entre Universitario vs. Sporting Cristal se definirá en Campo Mar, el domingo 2 de noviembre a las 12:30 p.m. Hay expectativas por este compromiso, porque ambos equipos se juegan su última carta para lograr el título de la Liga Femenina.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario cuenta con un gran plantel; siendo Catalina Usme su principal figura. Sin embargo, las 'Leonas' aún no lograron mantener la regularidad en su juego, cayendo en el Clausura contra Alianza Lima y Melgar.

Universitario busca sumar una nueva estrella

Campoverde, Páez, Usme, Novoa, Pino, Castañeda y Herrera son pilares en el equipo de Andrés Usme. La fortaleza de las 'Leonas' están en su juego directo y agresividad para ir a las marcas. Sin embargo, sufre con los contragolpes.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal, por su parte, llegaron a las semifinales del Torneo Clausura tras derrotar a Melgar, en la fase previa. El equipo de Vivían Ayres es solidario. Conoce sus fortaleces y pelean cada balón hasta el final.

Sporting Cristal quiere ganar el Torneo Clausura de la Liga Femenina

"En líneas generales bien, se ha logrado en ser sólidos en defensa y ataque, nos faltó un poco de suerte en la definición, pero el equipo ha demostrado un buen desempeño a lo largo del campeonato. Hay que ser mentalmente muy fuertes", indicó la entrenadora celeste.