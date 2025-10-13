Se confirmó la fecha y hora del Sporting Cristal vs. Universitario, vital partido por el Clausura

0
Jesús Yupanqui
Sporting Cristal y Universitario se volverá a ver las caras en un duelo no apto para cardíacos. Ambos equipos están luchando palmo a palmo por lograr el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Por bases del campeonato, 'Leonas' y 'Celestes' se medirán en las semifinales, en duelos de ida y vuelta.

Sporting Cristal y Universitario juegan por la jornada 14 del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Universitario solicitó a Cristal jugar partido del Clausura sin público: club celeste respondió

Sporting Cristal vs Universitario: Fecha y hora confirmada

Este domingo 19 de octubre, Sporting Cristal recibirá a Universitario en el Estadio Alberto Gallardo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina (ida). El compromiso está pactado para las 11:00 a.m.

Sporting Cristal vs. Universitario: Entradas

  • Entrada niños/ adulto mayor: S/ 5.00
  • Oriente: S/ 10.00
  • Occidente lateral: S/12.00
  • Occidente butaca: S/ 15.00
  • Occidente VIP: S/ 20.00
  • Palco Platino: S/ 25.00

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario y Sporting Cristal?

La serie entre Universitario vs. Sporting Cristal se definirá en Campo Mar, el domingo 2 de noviembre a las 12:30 p.m. Hay expectativas por este compromiso, porque ambos equipos se juegan su última carta para lograr el título de la Liga Femenina.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario cuenta con un gran plantel; siendo Catalina Usme su principal figura. Sin embargo, las 'Leonas' aún no lograron mantener la regularidad en su juego, cayendo en el Clausura contra Alianza Lima y Melgar.

Universitario

Universitario busca sumar una nueva estrella

Campoverde, Páez, Usme, Novoa, Pino, Castañeda y Herrera son pilares en el equipo de Andrés Usme. La fortaleza de las 'Leonas' están en su juego directo y agresividad para ir a las marcas. Sin embargo, sufre con los contragolpes.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal, por su parte, llegaron a las semifinales del Torneo Clausura tras derrotar a Melgar, en la fase previa. El equipo de Vivían Ayres es solidario. Conoce sus fortaleces y pelean cada balón hasta el final.

Sporting Cristal

Sporting Cristal quiere ganar el Torneo Clausura de la Liga Femenina

"En líneas generales bien, se ha logrado en ser sólidos en defensa y ataque, nos faltó un poco de suerte en la definición, pero el equipo ha demostrado un buen desempeño a lo largo del campeonato. Hay que ser mentalmente muy fuertes", indicó la entrenadora celeste.

