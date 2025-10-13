- Hoy:
Se confirmó la fecha y hora del Sporting Cristal vs. Universitario, vital partido por el Clausura
Fecha y hora confirmada del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario, vital compromiso por el título del Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal y Universitario se volverá a ver las caras en un duelo no apto para cardíacos. Ambos equipos están luchando palmo a palmo por lograr el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Por bases del campeonato, 'Leonas' y 'Celestes' se medirán en las semifinales, en duelos de ida y vuelta.
PUEDES VER: Universitario solicitó a Cristal jugar partido del Clausura sin público: club celeste respondió
Sporting Cristal vs Universitario: Fecha y hora confirmada
Este domingo 19 de octubre, Sporting Cristal recibirá a Universitario en el Estadio Alberto Gallardo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina (ida). El compromiso está pactado para las 11:00 a.m.
Sporting Cristal vs. Universitario: Entradas
- Entrada niños/ adulto mayor: S/ 5.00
- Oriente: S/ 10.00
- Occidente lateral: S/12.00
- Occidente butaca: S/ 15.00
- Occidente VIP: S/ 20.00
- Palco Platino: S/ 25.00
¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario y Sporting Cristal?
La serie entre Universitario vs. Sporting Cristal se definirá en Campo Mar, el domingo 2 de noviembre a las 12:30 p.m. Hay expectativas por este compromiso, porque ambos equipos se juegan su última carta para lograr el título de la Liga Femenina.
¿Cómo llega Universitario?
Universitario cuenta con un gran plantel; siendo Catalina Usme su principal figura. Sin embargo, las 'Leonas' aún no lograron mantener la regularidad en su juego, cayendo en el Clausura contra Alianza Lima y Melgar.
Universitario busca sumar una nueva estrella
Campoverde, Páez, Usme, Novoa, Pino, Castañeda y Herrera son pilares en el equipo de Andrés Usme. La fortaleza de las 'Leonas' están en su juego directo y agresividad para ir a las marcas. Sin embargo, sufre con los contragolpes.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal, por su parte, llegaron a las semifinales del Torneo Clausura tras derrotar a Melgar, en la fase previa. El equipo de Vivían Ayres es solidario. Conoce sus fortaleces y pelean cada balón hasta el final.
Sporting Cristal quiere ganar el Torneo Clausura de la Liga Femenina
"En líneas generales bien, se ha logrado en ser sólidos en defensa y ataque, nos faltó un poco de suerte en la definición, pero el equipo ha demostrado un buen desempeño a lo largo del campeonato. Hay que ser mentalmente muy fuertes", indicó la entrenadora celeste.
