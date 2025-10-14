¿Universitario puede salir tricampeón ante Sporting Cristal? Conoce si existe esta posibilidad

¡Habemus fecha! La Liga de Fútbol Profesional hizo oficial que el partido suspendido entre Sporting Cristal vs. Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se disputará el próximo jueves 25 de octubre en el Estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas de Perú. Este encuentro no solo será atractivo por los equipos que se enfrentan, sino también por lo que está en juego.

Mientras los celestes están sumergidos en la pelea por quedar entre los cuatro primeros del acumulado, los cremas tienen la primera opción de ganar el segundo certamen del año y, de esta forma, ser tricampeón nacional. Ante este panorama, los hinchas de la 'U' se preguntan si pueden celebrar la estrella 29 en la cara de los bajopontinos, por lo que a continuación te damos a conocer si existe esa posibilidad.

¿Universitario puede salir tricampeón de la Liga 1 ante Sporting Cristal?

Actualmente, los dirigidos por Jorge Fossati se ubican en la cima del Clausura con 30 puntos y le saca siete de diferencia a su más cercano perseguidor, Cusco FC. Esa diferencia hace que se vea difícil que el cuadro merengue pueda lograr su ansiado 'tri' con Cristal, pero aunque sea increíble, hay solo un escenario para que pase eso.

Universitario si puede ser tricampeón de la Liga 1 ante Sporting Cristal de visita. Foto: Universitario de Deportes

¿Qué tiene que suceder? En primer lugar, Universitario deberá hacerse fuerte como local en el Estadio Nacional el lunes 20 de octubre y vencer a Ayacucho FC por cualquier marcador para así llegar a las 33 unidades en la tabla de posiciones. Sin embargo, no solo tiene que pasar en la fecha 15 de la competición.

Además de eso, necesita de la gran ayuda de Cienciano el sábado 18 del presente mes, pues el 'Papá de América' tiene que superar a los 'Guerreros Dorados' en el derbi imperial que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. De esta forma, la 'U' quedará a 9 puntos como mínimo de los otros candidatos al título.

Universitario depende de Cienciano para llegar al partido ante Sporting Cristal con chances de ser tricampeón. Foto: Cienciano

De esta forma, el elenco estudiantil quedará a un solo partido de la gloria y deberá ganarle a Sporting Cristal en el 'Coloso de José Díaz' para alcanzar las 36 unidades a falta de tres partidos para el final del torneo, poniéndose a 12 del segundo lugar, lo que hace imposible para el resto alcanzarlos y puedan consagrarse como campeón de la Liga 1 por tercera vez consecutiva.