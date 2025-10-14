¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal vs. Universitario es el partido más atractivo de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, el cual se iba a jugar este miércoles 15 de octubre, pero debido a las manifestaciones que se han organizado en nuestro país ese día, las autoridades decidieron quitar las garantías y quedó suspendido. Tras reuniones entre todos los involucrados, se dio a conocer cual la nueva fecha en la que se verán las caras ambos equipos.

PUEDES VER: Universitario inscribirá como peruanos a dos figuras extranjeras para la próxima temporada

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Universitario?

La Liga de Fútbol Profesional anunció en las últimas horas que el compromiso entre celestes y cremas está pactado para disputarse el próximo jueves 23 de octubre desde el Estadio Nacional de Lima, confirmándose así la fecha tentativa que había propuesto la FPF días anteriores.

Sporting Cristal recibirá a Universitario el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Universitario no quería jugar ante Sporting Cristal en esa fecha

Antes de confirmarse la información, en Universitario mostraron su postura en contra de jugar el 23 de octubre frente al conjunto bajopontino porque de esta forma, los dirigidos por Jorge Fossati tendrán que afrontar tres encuentros en siete días. Sin embargo, se reveló que en tienda merengue aceptaron lo impuesto por la FPF.

"Desde Universitario señalan que no comparten la decisión de la Liga, pero como corresponde lo aceptan. Las demás fechas programadas de la 'U' se mantienen", señaló el periodista deportivo Gustavo Peralta mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X.

La propuesta que había dado el club de Ate era que el compromiso se jugara sin público el 15 de octubre. No obstante, la institución de La Florida rechazó dicha propuesta debido a que de esa forma perderían una importante cantidad monetaria por taquilla.