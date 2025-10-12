- Hoy:
El campeón con Universitario que buscará evitar el tricampeonato de los cremas
Futbolista campeón con Universitario de Deportes no quiere que los cremas sean tricampeones de la Liga 1 y buscará arruinarles el Torneo Clausura.
Universitario de Deportes es el principal candidato a llevarse el Torneo Clausura 2025 y por ende alzar el título de la Liga 1 por tercer año consecutivo. Sin embargo, un futbolista que salió campeón con la 'U' no está a favor del tricampeonato y buscará impedirlo a toda costa, generando gran sorpresa en muchos hinchas merengues. ¿Qué está pasando?
PUEDES VER: ¿Se va? Portal de Europa destacó a futbolista de Cristal tras jugar con la selección: "Éxito..."
Como sabemos, el equipo de Jorge Fossati tiene una clara ventaja sobre sus rivales en la tabla de posiciones debido a que con 30 unidades le saca 8 puntos a su perseguidor más cercano, que es Cusco FC. No obstante, aún es posible que los cremas terminen perdiendo el certamen si es que los astros se alínean en su contra, y un jugador de Sporting Cristal quiere ayudar a que esto suceda.
Nos referimos a Christofer Gonzales, mediocampista que salió campeón con Universitario en el 2013 y que hasta hace poco formaba parte del club, pero decidió dar un cambio y fichó por la escuadra celeste. Ahora, en el equipo del Rímac, 'Canchita' enfrentará a la 'U' por la fecha 14 del Torneo Clausura y está decidido a conseguir la victoria para complicarle la vida a los merengues.
Christofer Gonzales quiere ganarle a Universitario.
El volante, con paso en la selección peruana, es habitual titular en el equipo comandado por Paulo Autuori y probablemente esté desde el arranque ante los cremas. Por ello, podría cumplirse la 'ley del ex' y un triunfo haría que el campeonato se ponga de candela, con Cusco FC presionando para llevarse el título y forzar los playoffs de la Liga 1 2025.
Universitario vs. Sporting Cristal fue postergado
Debido a la inestabilidad política que hay en nuestro país, el partido entre Universitario y Sporting Cristal fue postergado para evitar cualquier tipo de incidentes y este lunes 13 de octubra habrá una reunión en la Videna para determinar cuándo se llevará a cabo. El periodista Gustavo Peralta informó mediante sus redes sociales que probablemente se juegue después de la fecha 16 del Torneo Clausura.
