El campeón con Universitario que buscará evitar el tricampeonato de los cremas

Futbolista campeón con Universitario de Deportes no quiere que los cremas sean tricampeones de la Liga 1 y buscará arruinarles el Torneo Clausura.

Universitario de Deportes es el principal candidato a llevarse el Torneo Clausura 2025 y por ende alzar el título de la Liga 1 por tercer año consecutivo. Sin embargo, un futbolista que salió campeón con la 'U' no está a favor del tricampeonato y buscará impedirlo a toda costa, generando gran sorpresa en muchos hinchas merengues. ¿Qué está pasando?

Como sabemos, el equipo de Jorge Fossati tiene una clara ventaja sobre sus rivales en la tabla de posiciones debido a que con 30 unidades le saca 8 puntos a su perseguidor más cercano, que es Cusco FC. No obstante, aún es posible que los cremas terminen perdiendo el certamen si es que los astros se alínean en su contra, y un jugador de Sporting Cristal quiere ayudar a que esto suceda.

Nos referimos a Christofer Gonzales, mediocampista que salió campeón con Universitario en el 2013 y que hasta hace poco formaba parte del club, pero decidió dar un cambio y fichó por la escuadra celeste. Ahora, en el equipo del Rímac, 'Canchita' enfrentará a la 'U' por la fecha 14 del Torneo Clausura y está decidido a conseguir la victoria para complicarle la vida a los merengues.

Christofer Gonzales quiere ganarle a Universitario.

El volante, con paso en la selección peruana, es habitual titular en el equipo comandado por Paulo Autuori y probablemente esté desde el arranque ante los cremas. Por ello, podría cumplirse la 'ley del ex' y un triunfo haría que el campeonato se ponga de candela, con Cusco FC presionando para llevarse el título y forzar los playoffs de la Liga 1 2025.

Universitario vs. Sporting Cristal fue postergado

Debido a la inestabilidad política que hay en nuestro país, el partido entre Universitario y Sporting Cristal fue postergado para evitar cualquier tipo de incidentes y este lunes 13 de octubra habrá una reunión en la Videna para determinar cuándo se llevará a cabo. El periodista Gustavo Peralta informó mediante sus redes sociales que probablemente se juegue después de la fecha 16 del Torneo Clausura.

