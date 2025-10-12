Según la programación oficial de la Liga 1, el Sporting Cristal vs. Universitario estaba pactado para jugarse el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional. Sin embargo, a raíz de la crisis política que está atravesando nuestro país, la Policía Nacional de Perú solicitó la reprogramación del clásico.

"De acuerdo con lo expresado por la PNP, esta medida obedece a las diversas manifestaciones de índole social que han sido convocadas en la misma fecha, por lo que dicho encuentro será reprogramado", explicó la Liga de Fútbol Profesional mediante un comunicado.

A raíz de ello, los hinchas se preguntan cuándo se jugará este vibrante partido, válido por la fecha 14 del Clausura. Sobre todo, teniendo en cuenta que ambos equipos están peleando por lograr el título del segundo campeonato del año.

Gustavo Peralta informó sobre el partido Universitario vs. Sporting Cristal

Mediante sus redes sociales, Gustavo Peralta indicó que este lunes 13 de octubre se realizará una reunión en la Videna entre representantes de la U, Cristal y de la Liga para definir la reprogramación del compromiso.

"Lo más probable es que se juegue después de la fecha 16", puntualizó el comunicador en su cuenta de X. Cabe señalar que esa jornada está prevista realizarse entre el 24 y el 26 de octubre.

Universitario mentalizado en hacer historia

Con la ilusión de lograr el título del Clausura, por ende el tricampeonato de la Liga 1, Universitario está trabajando en Campo Mar. La frase que repiten los cremas es: "paso a paso". Saben que, si bien tienen una ventaja importante sobre sus más cercanos perseguidores, en el fútbol no se puede cantar victoria antes de tiempo.

Rodrigo Ureña es una de las figuras de Universitario

Además, para el duelo ante Sporting Cristal, Rodrigo Ureña estará listo para volver a la cancha. Al volante le queda una jornada para cumplir su sanción de seis fechas. El 'pitbull' cuenta los días para volver al verde y ayudar a sus compañeros a lograr el título.