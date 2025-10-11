- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Selección uruguaya utilizó el audio de Jairo Concha en amistoso: "¡No me dejen patear!" - VIDEO
¡Insólito! Ignacio Laquintana anotó el gol del triunfo de Uruguay sobre República Dominicana en amistoso y utilizaron el audio de Jairo Concha.
En otro de los amistosos internacionales de la fecha FIFA, las selecciones de Uruguay y República Dominicana se enfrentaron en el estadio Nacional Bukit Jalil de Malasia. El partido tuvo emociones en ambas áreas, pero el gol fue de la ‘Celeste’ a través de Ignacio Laquintana.
Precisamente, el gol anotado por el futbolista de Red Bull Bragantino a los 60 minutos, se hizo viral en las redes sociales, y no precisamente por la construcción de la jugada. Resulta que en un video compartido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en TikTok se escucha un particular audio protagonizado por Jairo Concha.
¿Por qué el audio de Jairo Concha se hizo viral?
Cabe recordar que el futbolista de Universitario de Deportes, una de las figuras de la Liga 1, captó la atención semanas atrás al revelar la frase "¡No me dejen patear!", la cual dijo cuando anotó un golazo por el Torneo Clausura. Esta misma frase fue utilizada en el clip de TikTok de la AUF para el tanto del charrúa Ignacio Laquintana.
Con este resultado por 1-0, el equipo de Marcelo Bielsa amplía su buen momento y sumó su tercera victoria en los últimos cuatro partidos: triunfos sobre Venezuela y Perú, y un empate con la selección chilena, lo que ilusiona a los hinchas con lo que será su participación en la Copa del Mundo.
No cabe duda que Jairo Concha se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de la Liga 1, siendo noticia en las redes sociales donde los cibernautas no dudaron en reaccionar, mientras el video cuenta con un buen número de reproducciones.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50