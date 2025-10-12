Sporting Cristal ganó 3-1 y quedó a cuatro partidos de ser campeón del Torneo Clausura de la Liga

Sporting Cristal busca coronarse campeón del fútbol peruano en todas sus categorías. Es por eso que, junto al equipo masculino, espera dar el gran salto para salir victoriosos del Clausura de la Liga 1. Al mismo tiempo, su equipo femenino también está cerca de disputar la gran final, tras haber logrado un buen resultado en los playoffs de la Liga Femenina.

Sporting Cristal está a cuatros partidos de ser campeón del Torneo Clausura

Cristal derrotó 3-1 a Melgar en los cuartos de final de los play-offs del Torneo Clausura de la Liga Femenina Peruana, llevado a cabo en el Estadio Alberto Gallardo, asegurando su pase a las semifinales de dicho campeonato.

Sporting Cristal ganó 3-1 a FBC Melgar y clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Con un juego sólido en el juego y eficacia para el ataque, los goles del conjunto del Rímac llegaron de los pies de Danna Lambraño y Karol Murcia.

A los 6 minutos del primer tiempo, Lambraño abrió el marcador. Luego, a los 16 y 43 de la segunda mitad, Murcia anotó un doblete que le dio la victoria a Sporting Cristal sobre FBC Melgar.

La jugadora más destacada del conjunto celeste fue su arquera Quiroga, quien apareció en momentos clave del encuentro para marcar la diferencia en el resultado.

Una vez clasificado, Cristal ya conoce quién será su rival en las semifinales de los play-offs del Torneo Clausura de la Liga Femenina: Estamos hablando de Universitario de Deportes.

La escuadra crema se encontraba esperando a su contrincante en dicha instancia por haber culminado en el segundo lugar de la fase regular del Clausura.