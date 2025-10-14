0
Canadá vs Colombia EN VIVO, amistoso internacional con Kevin Serna

La postura de Universitario ante la Liga 1 por reprogramación del duelo con Cristal: “No..."

La Liga 1 reprogramó el partido de Universitario vs. Sporting Cristal y los cremas dieron su firme postura al conocer que deberán jugar tres duelos en una semana.

Francisco Esteves
Universitario y su postura para el partido ante Cristal.
Universitario y su postura para el partido ante Cristal. | Foto: Universitario - X.
La Liga 1 decidió que el partido entre Universitario y Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se juegue el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, por lo que los merengues disputarán tres partidos en una semana. Ante tal noticia, el cuadro crema reveló su firme postura y dejó en claro su molestia por lo sucedido. ¿Se niegan a jugar ante los celestes?

Como sabemos, el encuentro se postergó debido a la inestabilidad política e inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país y debía jugarse máximo hasta el 24 del presente mes porque luego el 'Coloso' José Díaz no volverá a albergar otro duelo de fútbol profesional hasta el 2026, por diferentes eventos que están programados. Sin embargo, la nueva fecha elegida significa que la 'U' chocará con Ayacucho FC (local), Sporting Cristal (visita) y ADT (visita) en un lapso de 6 días, lo que podría generar en serio desgaste en el plantel de Jorge Fossati.

Por ello, mediante sus redes sociales, el conocido periodista Gustavo Peralta filtró cómo recepcionó Universitario de Deportes la reprogramación de su partido contra Sporting Cristal. "Desde la 'U' señalan que no comparten la decisión de la Liga 1, pero como corresponde lo aceptan", precisó el mencionado comunicador, dejando claro la molestia por parte de los cremas que ahora deberán dar más que el 100% la próxima semana.

Universitario

La reprogramación del Universitario vs. Sporting Cristal.

Asimismo, se dio a conocer que las demás fechas programadas de los merengues se mantienen tal y como están, por lo que no sufrirán más modificaciones en sus compromisos hasta el cierre del Torneo Clausura 2025. Recordemos que se vio también la alternativa de que el duelo se dispute en la fecha FIFA de noviembre, pero ello implicaba que la selección peruana no convoque futbolistas de cremas ni celestes.

¿A qué hora y dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se jugará el próximo jueves 23 de octubre desde las 20.00 horas de la noche y únicamente será con hinchada local. La transmisión del encuentro por la Liga 1 será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano mediante la señal de DirecTV Sports.

