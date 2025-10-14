Jugador de Sport Boys confía en ganar a Alianza Lima y les dejó fuerte calificativo: "Un..."

El Torneo Clausura 2025 continúa con la fecha 14 en el que Sport Boys tendrá un nuevo reto cuando enfrente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. En ese contexto, y en la previa del encuentro, un jugador del cuadro chalaco se pronunció al respecto y dio un contundente mensaje.

Cabe mencionar que la ‘Misilera’ llega a este encuentro con victorias sobre Sport Huancayo y Alianza Universidad de Huánuco en la Liga 1, por ello, quieren seguir por el camino del triunfo en su visita a Matute, conscientes de que al frente tendrán a un duro rival que busca los ansiados tres puntos con urgencia.

Nicolás Da Campo, jugador de Sport Boys, se pronunció sobre Alianza Lima

“Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival y bueno, nos preparamos para ir a hacer nuestro partido y jugar con esa necesidad de ellos”, dijo de forma contundente el volante del cuadro rosado, Nicolás Da Campo, en conversación con el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Al ser consultado sobre la deuda que tiene Sport Boys en el año ante históricos como Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal, clubes con los que nos les fue bien, el futbolista resaltó que confían en sacar un buen resultado para alegría de sus hinchas y propios jugadores.

“Es una cuenta pendiente, el año no fue bueno, siendo realistas. Yo creo que tendríamos que ir cerrando este año con una alegría, y qué más alegría que poder ganarle a Alianza Lima, hacer nuestro partido, darles un triunfo a ellos (hinchas) que nos acompañaron durante todo el año duro, difícil, así que esperemos que el jueves podamos darle una alegría, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys la siguiente fecha, el próximo jueves 16 de octubre.