- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Puerto Rico vs Argentina
- Rusia vs Bolivia
- Canadá vs Colombia
- España vs Bulgaria
- Portugal vs Hungría
- México vs Ecuador
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Jugador de Sport Boys confía en ganar a Alianza Lima y les dejó fuerte calificativo: "Un..."
Nicolás Da Campo, jugador de Sport Boys, se pronunció en la previa del partido ante Alianza Lima que busca ganar para no alejarse del segundo lugar del acumulado.
El Torneo Clausura 2025 continúa con la fecha 14 en el que Sport Boys tendrá un nuevo reto cuando enfrente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. En ese contexto, y en la previa del encuentro, un jugador del cuadro chalaco se pronunció al respecto y dio un contundente mensaje.
PUEDES VER: ¡Atención! La astronómica cifra que debe pagar Alianza Lima por Luis Advíncula: "Contrato..."
Cabe mencionar que la ‘Misilera’ llega a este encuentro con victorias sobre Sport Huancayo y Alianza Universidad de Huánuco en la Liga 1, por ello, quieren seguir por el camino del triunfo en su visita a Matute, conscientes de que al frente tendrán a un duro rival que busca los ansiados tres puntos con urgencia.
Nicolás Da Campo, jugador de Sport Boys, se pronunció sobre Alianza Lima
“Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival y bueno, nos preparamos para ir a hacer nuestro partido y jugar con esa necesidad de ellos”, dijo de forma contundente el volante del cuadro rosado, Nicolás Da Campo, en conversación con el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.
(Video: L1 MAX)
Al ser consultado sobre la deuda que tiene Sport Boys en el año ante históricos como Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal, clubes con los que nos les fue bien, el futbolista resaltó que confían en sacar un buen resultado para alegría de sus hinchas y propios jugadores.
“Es una cuenta pendiente, el año no fue bueno, siendo realistas. Yo creo que tendríamos que ir cerrando este año con una alegría, y qué más alegría que poder ganarle a Alianza Lima, hacer nuestro partido, darles un triunfo a ellos (hinchas) que nos acompañaron durante todo el año duro, difícil, así que esperemos que el jueves podamos darle una alegría, agregó.
¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura?
Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys la siguiente fecha, el próximo jueves 16 de octubre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50