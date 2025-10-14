- Hoy:
Alianza Lima negocia con Luis Advíncula: ¿Ya se contactaron con Boca Juniors?
Luis Advíncula negocia directamente su posible fichaje por Alianza Lima, pero la gran incógnita es si el club blanquiazul ya inició conversaciones formales con Boca Juniors. Aquí te contamos todos los detalles.
Alianza Lima y su primer fichaje para el año 2026, Luis Advíncula, sigue un camino tedioso que deberá pasar por distintas etapas. Desde Argentina manifestaron las últimas noticias que existen entre las negociaciones del cuadro blanquiazul por el lateral de la selección peruana. ¿Ya se contactaron con Boca Juniors? Te contamos los detalles.
¡Fin del sueño! Alianza Lima empató 1-1 de visita en la Liga y se despidió del título nacional
¿Alianza Lima ya se contactó con Boca Juniors por Luis Advíncula?
Según informó el periodista especializado en el cuadro blanquiazul, Gerson Cuba, las conversaciones entre Alianza y Advíncula siguen avanzando de manera directa, pero lo que no hay es el diálogo entre el club peruano y Boca Juniors.
Boca Juniors no ha conversado de manera formal con Alianza Lima por el fichaje de Luis Advíncula. Composición: Líbero.
"Las conversaciones entre Alianza Lima y Luis Advíncula continúan avanzando de manera directa entre ambas partes. Sin embargo, no existe hasta ahora diálogo con Boca Juniors, algo que también me confirman desde Argentina", se puede leer en X (anteriormente Twitter).
Esto quiere decir que Alianza Lima todavía tiene una conversación con Boca por Luis Advíncula, su rival de Copa Libertadores en la etapa previa del certamen internacional.
"La gente de Alianza se ha estado comunicando con el entorno de Luis Advíncula, hay un interés fuerte, pero falta concretar muchas cosas", añadió Analú Rodríguez en su programa de L1MAX.
Boca Juniors pide 1.5 millones de dólares por Luis Advíncula
Cabe destacar que a esta travesía de Alianza en concretar el fichaje de Advíncula se suma la suma de dinero que pide Boca para liberar al peruano para que se sume a la Liga 1.
La edición impresa de Líbero afirmó que el cuadro argentino tasó a Luis Advíncula en 1.5 millones de dólares para que el lateral quede libre y sea de Alianza Lima.
