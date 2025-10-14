Las dos novedades que prepara 'Pipo' Gorosito en busca de la victoria ante Sport Boys

Alianza Lima afrontará este jueves un vital partido ante Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, en el cual está en la obligación de conseguir los tres puntos para no alejarse de la lucha por quedar entre los cuatro primeros del acumulado. A falta de dos días para el duelo, el DT Néstor Gorosito alista dos novedades que sorprenderán a los hinchas.

Las novedades que alista Néstor Gorosito para el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys

El estratega argentino sabe perfectamente de la importancia que tiene el compromiso, por lo que busca conformar un once titular muy potente. Ante ese panorama, la periodista Ana Lucía Rodríguez informó que 'Pipo' está pensando seriamente en incluir a dos futbolistas que no han gozado de muchas oportunidades en el plantel la presente temporada.

La principal novedad que mandaría a la cancha el cuadro aliancista frente a la 'Misilera' es Jesús Castillo, volante de primera línea que volvería a ser incluido entre los inicialistas tras tres meses (su último duelo como titular fue ante UTC por el Apertura) y que solo ha disputado tres encuentros en el Torneo Clausura.

Jesús Castillo sería la principal novedad de Alianza Lima ante Sport Boys. Foto: Alianza Lima

Asimismo, otro futbolista que tiene chances de arrancar las acciones es Ángelo Campos. El arquero solo ha tapado cinco veces en la presente temporada y podría ser la primera vez que se pare bajo los tres palos en el segundo semestre. No obstante, esto va a depender de como llegue Guillermo Viscarra, quien en los próximos días regresará a Lima tras estar con la selección de Bolivia.

Ángelo Campos solo sería titular ante Sport Boys dependiendo de como llegue Guillermo Viscarra tras sus partidos con Bolivia. Foto: URPI GLR

Posible alineación de Alianza Lima ante Sport Boys

En el reciente entrenamiento de Alianza Lima, esta es la formación que paró en la cancha Néstor Gorosito: Ángelo Campos (Guillermo Viscarra); Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castilo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Otra de las sorpresas que habría en el equipo es la inclusión de Josué Estrada como titular como lateral derecho en vez de Guillermo Enrique, mientras que el elegido para comandar el ataque fue Paolo Guerrero.