Galván cuestionó a Alianza Lima tras mal momento en el Clausura y salida de futbolista: "Error"

Alianza Lima recibirá a Sport Boys este jueves por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 en Matute. Los íntimos tienen la misión de reencontrarse con una victoria. Sin embargo, la 'Misilera' viene con la moral a tope tras vencer a Sport Huancayo. Bajo este panorama, el ex Universitario, Carlos Galván cuestionó la salida de un jugador del cuadro blanquiazul.

Carlos Galván criticó la salida de un jugador en Alianza Lima esta temporada

Mediante una reciente entrevista con Willax Deportes, el popular 'Negro' Galván fue consultado sobre por qué el elenco de Néstor Gorosito dejó de ser protagonista en el Clausura 2025. Sobre ello, el argentino respondió que una de las razones fue la salida del defensa Erick Noriega, quien dejó las filas de Matute para jugar en Gremio de Porto Alegre. Además, también fue tajante con el rendimiento de algunas figuras del equipo.

Erick Noriega dejó Alianza Lima para fichar por Gremio de Brasil/Foto: LÍBERO

"Para mí hubo un error dirigencial porque no debió haber vendido a Erick Noriega, por más que me digan que es el bienestar del futbolista, yo pienso que, si te trazas un objetivo, pienso que tienes que terminar con todo tu plantel, es un pensamiento mío. Capaz Burlamaqui no cumple con las expectativas. También se puede dar expulsiones de Carlos Zambrano y Renzo Garcés", sostuvo.

Carlos Galván habló sobre la participación internacional de Alianza Lima esta temporada

A su vez, Galván habló sobre la participación de los blanquiazules a nivel internacional y pese a haber hecho historia al llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, el exzaguero de la 'U' indicó que, la misión del cuadro grone debió ser acceder hasta las últimas instancias del torneo Conmebol.

"Pensé que iba a ser más disputado, pero Alianza Lima no logró los objetivos de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y luego quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Las expulsiones las pagaron caro en ambos torneos. Sergio Peña y Gianfranco Chávez no estuvieron a la altura de los que pretendía alianza para este campeonato", añadió.

Finalmente, Carlos Galván fue categórico con el técnico Néstor Gorosito y subrayó que le faltó hacer modificaciones en el torneo local, a fin de poder sacar buenos resultados en el Clausura y no dejar ir puntos claves.

"Yo creo que se desenfocaron y capaz que la motivación era totalmente diferente. Capaz que se confiaron en un momento de que podían llegar a conseguir resultados. 'Pipo' No hizo muchas variantes para jugar la Liga 1, solo lo hizo cuando había expulsados", finalizó.