¡Atención! Universitario fijó millonario precio de salida de César Inga ante interés del exterior

César Inga atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con Universitario de Deportes, donde ha demostrado un gran nivel y ha despertado el interés de equipos del exterior. Ante ello, la directiva merengue no perdió tiempo y fijó un millonario precio de salida por el defensor, considerado una de las mayores promesas del fútbol peruano.

LÍBERO pudo conocer que la dirección deportiva de Universitario de Deportes está muy satisfecha con el desempeño de César Inga durante esta temporada, considerándolo una de las grandes promesas del club y un futbolista con proyección internacional. Asimismo, son conscientes de que varios equipos del extranjero ya han mostrado interés en ficharlo.

En ese sentido, el defensor mantiene contrato con el cuadro crema hasta 2027 y, ante el creciente interés por sus servicios, la institución fijó un precio base de salida de un millón de dólares para iniciar cualquier negociación, una cifra que coincide con el valor que estableció Transfermarkt, de un millón de euros.

César Inga es uno de los jugadores que pueden salir de Universitario rumbo al extranjero.

Cabe resaltar que esta cifra es un precio mínimo que estableció la directiva crema para poder empezar a negociar la salida del joven futbolista, por lo que si se define una venta el monto de salida puede ser mayor.

A sus 23 años, Inga es uno de los jugadores más cotizados del fútbol peruano, tras destacar en la Copa Libertadores, Liga 1 y con la selección peruana, donde anotó recientemente en el amistoso ante Chile.

En la presente temporada, ha disputado 32 partidos con Universitario, sumando un gol, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del DT Jorge Fossati, gracias a su polifuncionalidad para jugar tanto como central o lateral.

César Inga despertó interés en clubes de Italia y Estados Unidos

De acuerdo a lo informado por el periodista Julio Peña, el defensa de Universitario ha desperado el interés del Nápoli de Italia, que ya analiza contar con los servicios del jugador. De igual manera, reveló que hay contacto con algunos clubes de la MLS.

"El club que estaría interesado en César Inga es el Napoli de Italia. Eso lo tengo de muy buena fuente. MLS y Napoli son las opciones que podría estar manejando Inga para dejar el fútbol peruano", indicó el comunicador.