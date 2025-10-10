Las dos figuras de selección que no llegarán a Alianza Lima para la próxima temporada

Con sus chances casi nulas de ser campeón del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima solo está enfocado en quedar entre los primeros cuatro lugares del acumulado para clasificar a la Copa Libertadores. Además, la dirigencia blanquiazul comenzó a planificar el armado del plantel para el próximo año, pero dos figuras de selección peruana que son del interés del club no están interesados en llegar a La Victoria.

Los dos jugadores de selección que no ficharán por Alianza Lima este 2026

Uno de los jugadores que gusta mucho en tienda 'Íntima' es Joao Grimaldo, quien la viene rompiendo con el Riga FC de Letonia y la Bicolor. Sin embargo, de acuerdo a información del periodista José Varela, su llegada al club no se va a dar debido a que el habilidoso extremo izquierdo no tiene pensado en regresar al Perú y seguir su carrera en Europa.

"Hay dos jugadores peruanos nivel selección que no van a venir el próximo año. He preguntado por Joao Grimaldo. Es un jugador que, repito, es del interés de Alianza Lima, pero no va a venir a jugar a Perú. Él se va a mantener en Europa, se va a sostener por allá. Es un gran jugador, pero olvídense: no viene el próximo año a Alianza Lima", sostuvo en su reciente directo en Youtube.

Joao Grimaldo es uno de los dos futbolistas de selección que no llegarán a Alianza Lima para la próxima temporada. Foto: FPF

Otro de los futbolistas que siempre está en la mira de los aliancistas y que es pedido por un sector de la hinchada es Yordy Reyna, canterano victoriano con pasado en la Blanquirroja que actualmente destaca en Rodina Moscú de Rusia. No obstante, según el citado comunicador, tampoco tiene en sus planes venir al fútbol peruano porque se siente cómodo en el 'Viejo Continente'.

"Otro jugador que no viene el próximo año a Alianza Lima es Yordy Reyna. Tampoco piensa venir al Perú y eso lo digo por un tema familiar. (Ambos) Están contentos con su familia allá y quieren seguir en Europa, seguir creciendo, seguir haciendo carrera, y está bien, se respeta eso", agregó.

Yordy Reyna no tiene pensando en regresar al Perú para jugar por Alianza Lima este 2026. Foto: Instagram

Grimaldo ni Reyna llegarán a Alianza Lima

Aunque el periodista deportivo hizo hincapié en que ambos atacantes señalados no llegarán el 2026 a Alianza Lima, señaló que esto podría darse si es las cosas cambian en los meses que restan del 2025. "Esos nombres ya no tienen posibilidad. He hablado con gente muy cercana a ambos jugadores y me dicen que no. Hasta el día de hoy, esos nombres no van, a menos que cambie algo en el transcurso de los meses que vienen", sentenció.