Alianza Lima y los 3 futbolistas que están en duda para el partido contra Sport Boys
Alianza Lima podría perder a tres jugadores clave, quienes actualmente son duda para el partido ante Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Alianza Lima volverá a disputar el Torneo Clausura, por lo que necesita jugadores para lograr la heroica hazaña de salir campeones del segundo campeonato del año, a pesar de estar a 12 puntos del líder Universitario de Deportes. Sin embargo, el equipo de Néstor Gorosito contará con 3 bajas para el duelo contra Sport Boys.
Alianza Lima y sus 3 posibles bajas para el duelo contra Sport Boys: Aquino, Burlamaqui y Chávez
El periodista deportivo especializado en el equipo íntimo, Gerson Cuba, reveló la situación de Gianfranco Chávez, Alexander Burlamaqui y Pedro Aquino para su ansiado retorno a Alianza con miras al Clausura de la Liga 1.
"Gianfranco Chávez y Alessandro Burlamaqui continúan en proceso de recuperación y aún no entrenan al mismo ritmo que el grupo", escribió en X (anteriormente Twitter) el comunicador. "Pedro Aquino presentó una molestia en el posterior tras el duelo ante ADT y está realizando trabajos diferenciados", agregó.
Esto quiere decir que Alianza Lima a corto plazo no podría contar con Burlamaqui, Chávez ni Aquino para el partido contra Sport Boys por la jornada 14 del Clausura.
Sin embargo, el regreso de uno de estos jugadores puede estar cerca, ya que faltan 5 días para el enfrentamiento y su recuperación está progresando de manera positiva. Por lo tanto, no es descabellado considerarlo.
Sport Boys vs Alianza Lima: Fecha y hora
Alianza Lima recibirá a Sport Boys el 16 de octubre de 2025 a las 20:00 horas por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva.
Este encuentro tiene las condiciones para que se dispute con ambas hinchadas, por lo que se espera un gran duelo entre el clásico moderno de Lima vs Callao.
