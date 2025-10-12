- Hoy:
Alianza Lima comunicó sensible fallecimiento y genera profunda tristeza en toda su hinchada
Luto en Matute. Alianza Lima comunicó mediante sus redes sociales el sensible fallecimiento de uno de sus miembros, causando la reacción de su hinchada.
Una triste noticia llegó a todo Matute este domingo. Mediante sus redes sociales, Alianza Lima comunicó la muerte de uno de sus principales integrantes y le dio las condolencias respectivas a sus familiares, llenando de dolor a todos los hinchas del club blanquiazul.
En una publicación de 'X', los de La Victoria anunciaron el fallecimiento de Abraham Francisco Farid Abdala Nazal, uno de sus socios, más conocido como 'Poncho'. Si bien no dio información sobre la causa de su deceso, los íntimos rezaron por él y dejaron un mensaje deseándole el descanso eterno.
"Acompañamos en este difícil momento a su familia y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso", indicó Alianza Lima, generando que diversos hinchas se sumen con sus palabras en los comentarios. Vale precisar que recientemente también se pronunciaron por la muerte de Miguel Ángel Russo, leyenda del fútbol argentino que fue su director técnico en el 2018.
Alianza Lima comunicó el fallecimiento de su socio.
Alianza Lima se alista para el Torneo Clausura
Yendo al ámbito deportivo, Alianza Lima se alista para retomar la competencia en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los blanquiazules marchan en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 18 unidades y están a 12 puntos de Universitario de Deportes, por lo que prácticamente están resignados a un año más sin llevarse el título.
Los íntimos recibirán a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha número 14 el próximo jueves 16 de octubre desde las 20.00 horas de Perú. La transmisión del encuentro será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional.
