0

La buena noticia de Alianza Lima a sus hinchas para el partido contra Sport Boys en Matute

Alianza Lima vuelve a la acción en el Torneo Clausura 2025 cuando enfrente a Sport Boys y los hinchas blanquiazules recibieron una grata noticia.

Erickson Acuña
Alianza Lima y una grata noticia para sus hinchas blanquiazules.
Alianza Lima y una grata noticia para sus hinchas blanquiazules. | Alianza Lima
COMPARTIR

El Torneo Clausura 2025 se reanuda tras la fecha FIFA en el que diversas selecciones disputaron partidos amistosos. Alianza Lima buscará ganar todo lo que queda por delante al complicarse en su objetivo, siendo Sport Boys su primer rival a vencer en esta recta final del campeonato.

Alianza Lima y una importante noticia para sus hinchas.

PUEDES VER: Próximo partido de Alianza Lima será transmitido por señal abierta: canal confirmado

Los dirigidos por Néstor Gorosito llegan a este compromiso con una derrota ante Alianza Universidad en Huánuco por 2-1, lo que generó diversas reacciones en los hinchas. Ahora, buscarán lavarse la cara cuando reciban en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria ante el cuadro rosado.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Alianza Lima para el partido ante Sport Boys?

El encuentro en Matute es uno de los más importantes de la temporada para Alianza Lima debido a la situación que están atravesando, por ello, necesitan del apoyo de toda su hinchada para intentar dar vuelta a esta situación. En ese contexto, se reveló que la venta de entradas para este compromiso va por buen camino. 

“Con la blanquiazul hasta el final. 20K entradas vendidas”, se lee en una de las recientes publicaciones del club a través de sus redes sociales, siendo uno de los recientes reportes. Aunque aún faltan días para el choque contra Sport Boys, lo cierto es que la ilusión por lograr el objetivo o asegurar un torneo internacional crece en los aficionados.

Alianza Lima

La publicación de Alianza Lima sobre el partido ante Sport Boys

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys la siguiente fecha, el próximo jueves 16 de octubre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Exfutbolista de la Liga 1 fue capturado por la PNP y es acusado de extorsionar en el Jockey

  2. ¡Bombazo! Seleccionado peruano confirma que jugará en Universitario la temporada 2026

  3. Alianza Lima busca dar el batacazo firmando a futbolista internacional para 2026: "Delantero..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano