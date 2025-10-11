La buena noticia de Alianza Lima a sus hinchas para el partido contra Sport Boys en Matute

El Torneo Clausura 2025 se reanuda tras la fecha FIFA en el que diversas selecciones disputaron partidos amistosos. Alianza Lima buscará ganar todo lo que queda por delante al complicarse en su objetivo, siendo Sport Boys su primer rival a vencer en esta recta final del campeonato.

Los dirigidos por Néstor Gorosito llegan a este compromiso con una derrota ante Alianza Universidad en Huánuco por 2-1, lo que generó diversas reacciones en los hinchas. Ahora, buscarán lavarse la cara cuando reciban en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria ante el cuadro rosado.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Alianza Lima para el partido ante Sport Boys?

El encuentro en Matute es uno de los más importantes de la temporada para Alianza Lima debido a la situación que están atravesando, por ello, necesitan del apoyo de toda su hinchada para intentar dar vuelta a esta situación. En ese contexto, se reveló que la venta de entradas para este compromiso va por buen camino.

“Con la blanquiazul hasta el final. 20K entradas vendidas”, se lee en una de las recientes publicaciones del club a través de sus redes sociales, siendo uno de los recientes reportes. Aunque aún faltan días para el choque contra Sport Boys, lo cierto es que la ilusión por lograr el objetivo o asegurar un torneo internacional crece en los aficionados.

La publicación de Alianza Lima sobre el partido ante Sport Boys

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys la siguiente fecha, el próximo jueves 16 de octubre.