Alianza Lima anunció que no se presentará a su partido en la liga por desacuerdo con la Federación
Alianza Lima anunció que no se va a presentar a su partido por la liga. El cuadro blanquiazul mostró su disconformidad con la Federación. "No es rebeldía", expresaron.
La Liga Peruana de Vóley 2025-26 inicia el sábado 25 de octubre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Alianza Lima es vigente campeón del certamen y en esta temporada, buscará el tricampeonato. Sin embargo, Cenaida Uribe, jefa de equipo de la institución victoriana, anunció que no se van a presentar en la primera jornada.
"No es rebeldía. Hace 4 meses yo tengo esto programado, la liga nunca empezó en octubre. ¿Tengo que pedirle permiso a la FPV cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir, como ha hecho ahora en estas bases, 'el próximo año liga empieza el 5 de octubre'. Así yo ya lo sé, antes no lo sabía", señaló Uribe en Radio Ovación.
Según la programación que presentó la Liga, Alianza Lima se medirá contra Kazoku este domingo 26 de octubre, a las 5:00 p.m. Uribe fue clara señalar que no puede jugar ese duelo porque ese día es la 'Noche Blanquiazul', donde presentarán a su plantel.
Alianza Lima armó un equipo muy fuerte para la temporada
"No puedo, ya tengo mi 'Noche Blanquiazul', sentencia la directiva íntima. Luego remarcó que el pasado martes se reunieron con integrantes de la Federación Peruana de Vóley y realizaron unas observaciones sobre las bases.
"Nos dijeron que el jueves nos hacían llegar el documento… A las 2 horas (de martes) publicaron la programación, diciéndoles que no podíamos", contó la ex voleibolista.
¿Cuándo es el primer partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley?
Alianza Lima se enfrentará a Kozoku No Perú por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El partido está pactado para el 26 de octubre a las 17:00 horas. Latina confirmó que transmitirá el compromiso.
