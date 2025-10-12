¡Confirmado! Alianza Lima anunció nuevo fichaje para pelear por el título nacional: "Sorpresas"

Alianza Lima continúa sus preparativos para poder afrontar el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 donde buscarán seguir destacando de la mejor manera y poder lograr la hazaña del tricampeonato nacional. Con ese propósito en mente, la jefa de equipo, Cenaida Uribe, sorprendió al confirmar un nuevo fichaje.

Y es que el conjunto victoriano tiene la firme consigna de conservar su hegemonía a nivel nacional, por lo que se ha convertido en uno de los equipos que mejor se ha reforzado para esta nueva temporada, pese a la salida de varias de sus figuras.

Sin embargo, el plantel blanquiazul aún no está cerrado. Desde la dirigencia se busca concretar la llegada de nuevas jugadoras para incrementar las posibilidades de retener el título, tal como confirmó Cenaida Uribe, a quien le preguntaron por un fichaje de nivel ante la salida de Julieta Lazcano. Al respecto, la directiva adelantó que habrá una nueva incorporación extranjera.

Alianza Lima busca seguir reforzándose para poder lograr el tricampeonato. Foto: Alianza Lima.

"El equipo está bien, casi completo. Se han acoplado muy bien, estamos contentos con las chicas que hemos traído este año. Sí, hay un refuerzo más del extranjero. Van a haber sorpresas, no al nivel de Julieta, es complicado" , mencionó la directiva en una entrevista con el programa '¡De Una!', de Radio Ovación.

Sin embargo, Uribe fue enfática al evitar revelar detalles al respecto de este nuevo fichaje, prefiriendo mantener el suspenso entre los hinchas. "No, no voy a contar. Son cosas que en el camino voy arreglando", aseveró.

Alianza Lima no se presentará al primer partido de la Liga Peruana de Vóley

De acuerdo con el cronograma establecido por la Federación Peruana de Vóley (FPV), Alianza Lima debía disputar su primer partido de la Liga Peruana de Vóley el 26 de octubre a las 5:00 p.m. ante Kazoku No Perú. Sin embargo, según confirmó Cenaida Uribe, la delegación blanquiazul no se presentará a dicho compromiso, ya que ese mismo día se llevará a cabo la tradicional ‘Noche Blanquiazul’.

"No es rebeldía. Hace 4 meses yo tengo esto programado, la liga nunca empezó en octubre. ¿Tengo que pedirle permiso a la FPV cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir, como ha hecho ahora en estas bases, 'el próximo año liga empieza el 5 de octubre'. Así yo ya lo sé, antes no lo sabía. No puedo, ya tengo mi 'Noche Blanquiazul'", confirmó la directiva.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley