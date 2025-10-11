0

Próximo partido de Alianza Lima será transmitido por señal abierta: canal confirmado

¡Sorpresivo! Canal peruano llevará a las pantallas el partido de Alianza Lima para alegría de los hinchas blanquiazules este 2025. Conoce aquí los detalles.

    Erickson Acuña
    Alianza Lima y una importante noticia para sus hinchas.
    Alianza Lima y una importante noticia para sus hinchas. | Alianza Lima
    Alianza Lima se enfocó en ganar la mayor cantidad de títulos posibles en la temporada 2025, tanto en fútbol masculino, femenino, Liga Peruana de vóley y demás categorías. Por ello, se reforzó en todas sus disciplinas deportivas con la llegada de figuras nacionales y también del extranjero. 

    A pocos meses de terminar el año, el club blanquiazul no baja los brazos en su lucha por levantar un trofeo y se preparan de la mejor manera. En ese contexto, los hinchas blanquiazules conocieron una grata noticia que no esperaban, pues se confirmó que un canal peruano emitirá su próximo partido.

    ¿Qué canal transmitirá el partido de Alianza Lima en el torneo local?

    Alianza Lima

    Hinchas de Alianza Lima conocieron una buena noticia

    La jefa de equipo de vóley de Alianza Lima, Cenaida Uribe reveló en el programa '¡De Una!' de Radio Ovación el canal que transmitirá la presentación oficial del plantel en la denominada ‘Noche Blanquiazul’. Este evento llegará a las pantallas a través de la señal abierta de América Televisión (4 y 704 HD en Movistar). Asimismo, por América TVGO.

    “Y lo otro es que hay un tema de televisión también. Me imagino que cuando se enteraron que lo va a transmitir canal 4 ya debe haber presión también del canal 2. Hemos llegado al nivel de que la gente del 2 llama al 4 porque -me han llegado esa información- a decirles que el vóley es del 2 y que Alianza también. Nosotros no tenemos dueño. Iremos por señal abierta y va a ser un boom. La verdad que ese es el tema”, indicó al mencionado programa.

    ¿Cómo será el formato de la Liga Peruana de Vóley?

    “En la primera rueda se jugará bajo el sistema de todos contra todos. Luego, los 10 mejores equipos volverán a enfrentarse entre sí, y finalmente, los ocho primeros clasificarán a los play-offs", dijo el presidente de la Liga Peruana de Vóley, Gino Vegas semanas atrás, continuando así con el modelo que se utilizó en la última temporada.

    Erickson Acuña
    AUTOR: Erickson Acuña

    Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

