Mr. Peet destacó a ex Olimpia que está cerca de firmar por Alianza Lima: "Nivel internacional"

Alianza Lima complicó sus chances de ganar el Torneo Clausura 2025 tras caer 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco. Pese a ello, los blanquiazules no bajarán los brazos y esperarán el tropiezo de su rivales más directos hasta la última fecha. Además, buscarán seguir sumando en la tabla Acumulada.

Mr. Peet destacó a ex Olimpia que está cerca de firmar por Alianza Lima

Bajo ese escenario, el periodista deportivo Peter Arévalo se pronunció respecto a la negociación del técnico argentino Néstor Gorosito con la escuadra victoriana, a lo que decidió resaltar de gran manera la campaña del 'Pipo' en el plano internacional esta temporada. A su vez, habló de algunos temas que estará priorizando para garantizar su permanencia en Matute el 2026.

"Su continuidad no solo va a depender del club, también de él. Hay algunas exigencias económicas que se conocieron en los últimos días, tendrán que llegar a un equilibrio en cuanto a las condiciones de ambas partes. Me parece que hizo la mejor campaña internacional de la historia; si eso no te avala para continuar, eso ya es un tema que entra la revisión de la institución", sostuvo el comunicador.

De igual manera, Mr. Peet volvió a destacar el trabajo del estratega extranjero con los íntimos tanto en la Sudamericana como Libertadores, y comparó su histórica campaña con la realizada por anteriores técnicos.

"En el fútbol todo es de momentos. Antes de la eliminación con la U. de Chile, 'Pipo' Gorosito era un dios. Hoy resulta que la gente dejó de pensar que se le tiene que renovar para mandar todo al diablo. Por Alianza pasaron todos. Llegó Soso (Mariano) con sus inventos, venta de humo y no te dio nada. Larriera estuvo 13 partidos invictos y en el más importante cambió. Llegó un tipo (Gorosito) que nos cambió la cara a nivel internacional; eligió un torneo por el otro. No nos fue bien", acotó.

Néstor Gorosito y su etapa en Olimpia de Paraguay

En noviembre de 2020, Olimpia de Paraguay anuncia por todo lo alto a Néstor Gorosito en el cargo de DT tras la salida de Daniel Garnero. La directiva apostó en la llegada del actual entrenador de 61 años, luego de tener un segundo paso por Tigre de su natal Argentina. Sin embargo, al año siguiente, el 'Decano' sorprendió al confirmar su destitución después de dos derrotas consecutivas en el torneo paraguayo.